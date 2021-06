Leserbrief Flugbewegungen reduzieren und lärmgeplagte Anwohner entlasten Der Obwaldner Regierungsrat sieht die Notwendigkeit, mehr gegen den CO 2 -Ausstoss zu unternehmen. Bei den beiden Flugplätzen Kägiswil und Alpnach hingegen sieht er «keinen Handlungsbedarf». Ein Widerspruch! 09.06.2021, 14.11 Uhr

Wie in dieser Zeitung kürzlich zu lesen war, unterstützt die Obwaldner Regierung das neue CO 2 -Gesetz. Der Regierungsrat argumentiert seine Haltung mit den negativen Auswirkungen des Klimawandels und ist deshalb der Meinung, dass dringend etwas gegen den CO 2 -Ausstoss unternommen werden muss. Nur wenige Wochen davor war in dieser Zeitung ebenfalls zu lesen, dass die Regierung keinen Handlungsbedarf bezüglich Fluglärmreduktion sieht. Für mich ist das ein Widerspruch. Offensichtlich ist es der Regierung entgangen, dass die Flugplätze Alpnach und Kägiswil mit den rund 27'000 Flugbewegungen im Jahr nicht nur Lärm, sondern auch einen grossen CO 2 -Ausstoss verursachen.