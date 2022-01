Leserbrief Ja zum Mediengesetz im Interesse unserer Kantone Uri, Obwalden und Nidwalden 31.01.2022, 17.23 Uhr

Die Medienlandschaft hat sich stark gewandelt. Es reicht, wenn die Redaktionen der «Obwaldner Zeitung» in Sarnen und der «Urner Zeitung» in Altdorf aus Spargründen geschlossen worden sind. Wir wollen nicht, dass die gemeinsame Redaktion unserer Regionalzeitung in Stans aus Spargründen auch noch geschlossen wird.

Wir wollen, dass auch in Zukunft über gesellschaftliche, kulturelle und sportliche Anlässe in unseren Kantonen Uri, Obwalden und Nidwalden berichtet wird. Wir finden es sehr wichtig, dass über Gemeindeversammlungen, die Kantonsparlamente und die Entscheide der Kantonsregierungen berichtet wird.

Wir wollen weiterhin eine objektive Berichterstattung in unseren Kantonen und keine zentralistische Redaktion, von der regionale Themen aus Spargründen an den Rand gedrängt werden. Wir legen im Interesse einer guten Berichterstattung aus unserer Region ein klares Ja zum Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien in die Urne.

Herzlichen Dank, wenn auch Sie die Vorlage annehmen.

Bruno von Rotz, Präsident der CVP Obwalden – Die Mitte

Mario Röthlisberger, Präsident Die Mitte – Nidwalden