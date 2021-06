Leserbrief Kernfahrbahn taugt nicht als Allheilmittel Zum Artikel «Eltern sorgen sich um Sicherheit» vom 29. Mai. Lucien Rahm 01.06.2021, 18.50 Uhr

In Sachseln ist man lang untätig geblieben: Obwohl Trottoirs innerorts für Zufussgehende reserviert sein sollten, wurde toleriert, ja sogar erwartet, dass Velofahrende auf dem Trottoir fahren. Im Allgemeinen ist es unsicher, mit dem Velo auf dem Trottoir zu fahren. Es werden Ausfahrten in Kantonsstrassen über ein Trottoir mit Sichtweiten für Fussgänger bewilligt. Wer da schneller als zu Fuss unterwegs ist, ist somit in Gefahr. Auf der Brünigstrasse durch Sachseln ereigneten sich immer wieder kritische Situationen zwischen Velofahrenden auf dem Trottoir und Fussgängern. Dazu gab es bei den Einmündungen auch schon Unfälle zwischen Velofahrenden, die das Trottoir benutzten, und Automobilisten.