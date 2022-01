Leserbrief «Man sollte die Verantwortlichen der fahrlässigen Tötung anklagen» Leserbrief: «Er zeichnet Massnahmen zur ‹Todesstrecke› nach», Ausgabe vom 4. Januar 12.01.2022, 14.37 Uhr

Ich habe es im Freundeskreis schon Hunderte Male gesagt, und jetzt, aufgrund der Maturaarbeit von Nicolas Ettlin schreibe ich es, in der Hoffnung, dass meine Feststellung veröffentlicht wird.

Selten, praktisch noch nie hat sich eine solche Horde von Ignoranten, Schwätzern und weiss Gott was alles auf einem Haufen getroffen, wie die Verantwortlichen vom Astra. Immer wieder wurde die Fahrbahntrennung auf der A8 verlangt, immer wieder das gleiche Geschwätze dieser (zu) gut bezahlten Ignoranten.

Was wurde alles gelabert, es würde nicht gehen, weil man bei einem Unfall dann nicht gleich über die Fahrbahnmitte an die Unfallstelle kommen können. An die Oberschlauen, wie ist es denn auf den Autobahnen, da muss das Rettungsfahrzeug unter Umständen ebenfalls einige Kilometer fahren, um an die Unfallstelle zu kommen.

Nein, es war Arroganz und Faulheit, den Hintern zu heben, einfach so richtig Bundesangestellte. Eigentlich sollte man die Verantwortlichen der fahrlässigen Tötung anklagen, denn es starben nochmals vier Personen, bis die Bundesangestellten endlich ihren Hintern lupften und sich bequemten. Sehr wahrscheinlich erholen sie sich heute noch von dem harten Einsatz. So, das musste sein.

Roman Isenring, Ennetbürgen