Letzte Saison für historische Pilatusbahn

Letzte Saison «Wir werden die historischen Triebwagen am Pilatus nochmals in vollen Zügen geniessen» An Auffahrt, dem 26. Mai, beginnt die Sommersaison der steilsten Zahnradbahn der Welt auf den Pilatus. Es wird die letzte Saison sein, in der man mit den roten historischen Wagen fahren kann. Martin Messmer 25.05.2022, 14.32 Uhr

Die roten Triebwagen aus den 30ern verkehren in der letzen Sommersaions, dannach werden nur noch die neuen von Stadler Rail in Betrieb sein (Fahrzeug ganz hinten). Bild: Robert Hess (Alpnachstad, 7. Juni 2021)

Die rotlackierten Zahnradbahnen im historischen Design aus dem Jahr 1937, wie sie sich durch die Felswände mit einer Steigung von bis 48 Prozent von Alpnachstad hoch auf Pilatus Kulm kraxeln: Diese Bilder sind tief mit der Tourismusregion Luzern verbunden. Lange wird man sie nicht mehr sehen: Es ist ihre Abschiedssaison am Berg, die an Auffahrt beginnt.

So sehen die neuen Triebwagen von Hersteller Stadler Rail aus. Bild: Robert Hess (Alpnachstad, 7. Juni 2021)

Ab nächster Saison dann werden alle acht neuen Triebwagen mit 360-Grad-Panoramablick von Stadler Rail in Betrieb sein.

Die neue Zahnradbahn auf den Pilatus. Pilatusbahnen

Die Pilatus-Bahnen schreiben von einer «wahrhaft geschichtsträchtige Sommersaison», die nun startet, eben weil sie die letzte Chance biete, mit den historischen Triebwagen zu fahren. «Wir werden diese nochmals in vollen Zügen geniessen», sagt CEO Godi Koch.

Einer der Gleiswänder, die Rangieren am Pilatus überflüssig machen. Bild: Robert Hess (Alpnachstad, 7. Juni 2021)

Aber nicht nur deshalb ist die aktuelle Saison eine spezielle: Der Saisonstart am 26. Mai sei wohl einer der spätesten in der Geschichte der Pilatus-Bahnen, heisst es in der Medienmitteilung. Zum einen ist das Wetter der Grund, aber nicht nur: Es wurden etliche Bauarbeiten durchgeführt, einige konnten erst gemacht werden, nachdem der Schnee geschmolzen war. «Besonders spektakulär war die Montage der letzten zwei von insgesamt fünf, komplett in der Schweiz hergestellten Gleiswender-Kolossen Mitte Mai bei der Bergstation Pilatus Kulm.» Anstelle von herkömmlichen Weichen ermöglichen die Gleiswender das Wechseln von einem Gleis auf das andere. Ausserdem werde auch das Rangieren der Fahrzeuge in Alpnachstad in Zukunft überflüssig.

Millimeterarbeit bei der Montage des fünften und letzten Gleiswenders bei der Bergstation Pilatus Kulm Mitte Mai 2022. Bild: PD / Severin Wallimann