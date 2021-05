Leuchtturmprojekt Das Hotel Kurhaus am Sarnersee wird erneuert – wenn möglich mit Obwaldner Holz Die Stiftung «Zukunft Alter – Wohnen und Betreuung» hat fünf Teams beauftragt, Ideen für einen neuen Holzbau zu erarbeiten. Mit der Erneuerung will man neue Erkenntnisse für Gesundheitsaufenthalte umsetzen. Philipp Unterschütz 08.05.2021, 05.00 Uhr

«Die Stiftung ‹Zukunft Alter – Wohnen und Betreuung› möchte in den nächsten Jahren mit der Entwicklung und Umsetzung der neuen Vision ‹Kur pur am See› neue Zeichen setzen.» Das schreibt die Stiftung in einer Medienmitteilung, in der sie ihre Ideen für einen Ersatzneubau des Gästetraktes im Kurhaus am Sarnersee präsentiert.

Die Stiftung «Zukunft Alter – Wohnen und Betreuung» will das Gästehaus vom Hotel Kurhaus am Sarnersee in Wilen durch einen Holzbau ersetzen. Bild: PD

Bereits hat der Stiftungsrat fünf Teams beauftragt, ihre Ideen für bauliche und gestalterische Massnahmen auszuarbeiten und in den nächsten Monaten zu präsentieren. Diese bestehen aus Vertreterinnen und Vertretern von Architektur, Holzbau und Parkgestaltung. «Auf unsere Ausschreibung hin haben sich 37 Teams von Mailand bis Berlin beworben», sagt Stiftungsratspräsident Hanspeter Kiser auf Anfrage. Unter den fünf ausgewählten – alle aus der Schweiz – ist auch ein Obwaldner Team. Hanspeter Kiser sagt weiter:

«Wir haben diese fünf ausgewählt, von denen wir überzeugt sind, dass sie Ideen einreichen, die dem Ort wirklich guttun und die unsere Vision am ehesten treffen.»

Baulich im Fokus stehen ein Ersatzbau für das Gästehaus, die Verbindung zwischen den Gebäuden und dem Park am See, der Empfang für die Gesamtanlage sowie die mit den baulichen Massnahmen verbundenen Aussenräume wie Terrassen, Vorfahrt und Parkierung.

Obwaldner Holz für ein Leuchtturmprojekt

Hanspeter Kiser, Präsident der Stiftung «Zukunft Alter – Wohnen und Betreuung». Bild: PD

Dafür wurden den Teams verschiedene Vorgaben gemacht. So soll der Ersatzbau in Holzbauweise erstellt werden mit ökologischen Baumaterialien. Hanspeter Kiser erklärt:

«Wir gehen dabei schon davon aus, dass mindestens Schweizer Holz, wenn möglich sogar aus Obwalden, verwendet wird.»

Die Eingriffe in die bestehenden Bauten sowie in die Umgebung sind minimal zu halten. «Der Neubau ist ein Leuchtturmprojekt für den Holzbau, unsere Stiftung und den Kanton Obwalden», schreibt die Stiftung denn auch in ihrer Mitteilung. «Es entsteht ein ortsbaulicher, architektonisch qualitätsvoller Bau, und die Gesamtanlage wird baulich wie aussenräumlich verbessert.» Das Hotel Kurhaus am Sarnersee wolle für die Bedürfnisse der kommenden Generation bereit sein, neue Impulse setzen und die bewegte Geschichte dieses wunderbaren Ortes fortsetzen.

Wenn alles gut läuft, soll die Projekteinweihung im Jahr 2024 erfolgen. Bei den Kosten ist laut Hanspeter Kiser momentan eine Summe irgendwo zwischen 10 und 15 Millionen Franken angedacht.

Weg von Kur, hin zum Gesundheitsaufenthalt

Hintergrund der Erneuerung ist das Ziel, neue Erkenntnisse umzusetzen. Kuren seien im Umbruch, und der Begriff «Kur» werde neu definiert, schreibt die Stiftung.

«Experten sprechen heute nicht mehr von der klassischen Kur, sondern vom Gesundheitsaufenthalt, der zukünftig nachhaltiger und wirksamer sein soll.»

Die heutige Anlage entspreche bei weitem nicht der Werthaltung des Hotels Kurhaus am Sarnersee, und die einmaligen Qualitäten des Ortes seien nur bedingt ausgeschöpft. «Um diese Vision erlebbar zu machen, sollen die bestehenden Gebäude ein neues Erscheinungsbild erhalten.»

Die angesprochenen Kundinnen und Kunden sollen wie bisher vorwiegend ältere Personen sein, die sich nach einer Operation an einem schönen Ort erholen. Dazu kommen Ferien- und Seminargäste.

Projekt Schmetterling auf Kurs

Die Stiftung «Zukunft Alter – Wohnen und Betreuung» betreibt auch die Residenz am Schärme, wo derzeit ebenfalls gebaut wird. Unter dem Projektnamen Schmetterling entsteht für rund 45 Millionen Franken ein Neubau mit 102 Pflegezimmern und 17 Alterswohnungen sowie Aufenthaltsräumen, Büros, Veranstaltungsräumen und einer Erweiterung der Einstellhalle. Insgesamt wird die Residenz am Schärme nach der Fertigstellung dieser Etappe 165 Bewohnerplätze (heute 140) und 38 Alterswohnungen (heute 21) für das betreute Wohnen anbieten können. Der Neubau wird im Frühling 2022 bezugsbereit sein.