Liegenschaften Sarnen sucht eine Verwendung für den «Hirschen» und das Kino Seefeld Eine öffentliche Ausschreibung brachte keine Impulse für eine Nutzung der Liegenschaften. Die Gemeinde wartet ab, bis sie Planungssicherheit für allfällige weitere Optionen hat. Martin Uebelhart 12.02.2021, 18.00 Uhr

Die gemeindeeigene Liegenschaft mit dem «Hirschen» und dem Kino Seefeld.

Die Gemeinde Sarnen hat für die künftige Verwendung der Liegenschaft Hirschen/Kino Seefeld noch keine Lösung gefunden. 2015 hatte die Gemeinde die auf zwei Parzellen liegenden Gebäulichkeiten am südlichen Dorfausgang für 1,6 Millionen Franken gekauft.

Mit einer öffentlichen Ausschreibung hatte die Gemeinde Ende 2019 versucht, einen Interessenten mit einem Nutzungskonzept für beide Liegenschaften im Bereich Kultur/Tourismus und der Sicherstellung eines kostendeckenden Betriebes zu finden. Die Gemeinde Sarnen schreibt in einer Mitteilung:

«Leider konnte bis heute kein Investor oder Betreiber im Bereich Kultur/Tourismus gefunden werden, welcher diese Voraussetzungen erfüllt.»

Zuvor war der Betrieb im Kino Seefeld im Herbst 2019 aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt worden. Das Kino habe eine Tradition gehabt und sei das einzige Kino im Sarneraatal gewesen. Noch im Frühjahr 2017 sei der Kinobetrieb in neue Hände übergegangen. Ziel des Gemeinderats war, mit der erwähnten Ausschreibung das Kino Seefeld mit einem neuen Konzept zu erhalten.



Grundwasserschutzzone schränkt Nutzungen ein

Auf Ende des vergangenen Jahres ist auch der Verein «Chessi», der im ehemaligen «Hirschen» im Rahmen einer Zwischennutzung ein Begegnungszentrum betrieben hat, ausgezogen. Derzeit stehen die Gebäude leer. Für den Einwohnergemeinderat Sarnen sei der seinerzeitige Erwerb der beiden Parzellen aus strategischer Sicht von grosser Wichtigkeit gewesen.

Beide Parzellen lägen im Perimeter des Seefeld Parks und seien der Kurzone zugeordnet. Das Gebiet rund um die beiden Parzellen sei durch öffentliche Nutzungen belegt. Zudem liegen die Grundstücke in der Grundwasserschutzzone. «In der Nähe ist das Grundwasserpumpwerk der Wasserversorgung», hält Gemeindeschreiber Max Rötheli auf Anfrage fest.

«Die Schutzzone schränkt die Möglichkeiten einer künftigen Nutzung ziemlich ein.»

Der Gemeinderat lasse darum abklären, ob eine Umzonung in eine Wohn- und Gewerbezone oder in eine öffentliche Zone denkbar wäre. Angegangen werden könnte dies erst mit der kommenden Ortsplanungsrevision. Eine Option wäre auch eine Abgabe der Liegenschaften im Baurecht an einen Investor.

Sanierung des Kino-Teils lohnt sich nicht

Fest steht, dass die beiden Liegenschaften im heutigen Zustand nicht mehr genutzt werden können. Sie müssten laut der Mitteilung einer Gesamtsanierung unterzogen werden. Der «Hirschen» ist 1866 gebaut worden, der Kino-Teil im Jahr 1947. Und obschon rund 80 Jahre jünger, lohnt sich die Sanierung des letzteren nicht mehr. «Die Bausubstanz ist zu schlecht, es kommt praktisch nur noch ein Abbruch in Frage», sagt Rötheli. Er betont:

«Wir können die Gebäude nicht einmal vermieten, weil etwa die elektrischen Anlagen saniert werden müssten.»

Doch bevor sich die Gemeinde mit Themen wie Sanierung oder Abbruch beschäftige, müsse die künftige Nutzung feststehen. «Im Moment lassen wir die beiden Häuser im heutigen Zustand stehen», so Rötheli. Der Gemeinderat will abwarten. «Vielleicht ergibt sich ja schon bald etwas», mutmasst er. Eine zukünftige Nutzung sollte nach der Ansicht des Gemeinderats von öffentlichem Interesse sein.