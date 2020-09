Mehr Lärmbeschwerden und steigender Hustensaftkonsum in Obwalden

An der ersten Sicherheitskonferenz des Sicherheits- und Justizdepartements standen der Austausch sowie die gemeinsame Beurteilung der allgemeinen Sicherheitslage und möglicher Massnahmen im Zentrum. Nino Gisler 25.09.2020, 05.00 Uhr

Obwalden darf nach wie vor als sicherer Kanton bezeichnet werden – zu diesem Schluss kommen Gemeindevertreter und verschiedene Fachstellen des Kantons an der ersten Sicherheitskonferenz. Geleitet wurde diese von Christoph Amstad, Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartements. Insgesamt 22 Personen nahmen an der Veranstaltung teil.



Christoph Amstad, Obwaldner Regierungsrat.

Bild: Keystone

Als Problem sehen die Teilnehmer die zunehmenden Lärmbeschwerden, verursacht durch Motorräder und aufgemotzte Personenwagen. «Gerade im vergangenen Sommer, als viele Menschen ihre Ferien in der Schweiz verbrachten, mussten wir einen markanten Anstieg an Lärmbeschwerden feststellen», sagt Regierungsrat Christoph Amstad auf Anfrage. Ein weiteres Problem orten die Teilnehmenden bei Konflikten in der Nutzung des öffentlichen Raums, die sich vor allem in den Themen Littering und Sachbeschädigungen widerspiegeln. Gerade in Gebieten mit Seeanstoss lassen sich viele leere Bierflaschen finden. «Viele Personen lassen ihren Abfall einfach liegen, zum Leidtragen derer, die aufräumen müssen», so Christoph Amstad.



Radwege stehen unter grosser Bedeutung

Im Rahmen der siedlungsverträglichen Umgestaltung der Ortsdurchfahrten sucht der Kanton zusammen mit den Gemeinden nach zukunftsfähigen Lösungen, er misst sicheren Velowegen eine grosse Bedeutung zu, wie es in der Medienmitteilung heisst. Das seit 1996 geltende Radroutenkonzept wurde an vielen Orten noch nicht befriedigend umgesetzt, was schon zu etlichen politischen Vorstössen führte. Ein aktuelles Projekt bestehe in Sachseln, wo eine Kernfahrbahn in Planung sei, heisst es. Diese könne eine mögliche Lösung der ermittelten Strassenraumgestaltung einer Ortsdurchfahrt sein.



Als beachtenswert beurteilt die Kriminalpolizei den steigenden Drogen- und Mischkonsum von Medikamenten durch Jugendliche und junge Erwachsene. Gerade Hustensaft werde zunehmend missbräuchlich verwendet, sagt Amstad. Die im Hustensaft enthaltenen Opiate Codein und Dextromethorphan (DXM) versetzen den Konsumenten in einen Rauschzustand. Der Konsum macht schnell abhängig und kann gesundheitliche Konsequenzen haben. Präventivmassnahmen an Schulen sind laut Kanton notwendig, um Eltern wie Kinder zu sensibilisieren.



Zusammenarbeit soll intensiviert werden

Ein übergeordnetes Ziel der Konferenz war die Zusammenführung von Fachpersonen im Kanton mit den Gemeinden und damit der einfachere Austausch bei konkreten Problemstellungen. So solle die Zusammenarbeit im Alltag intensiviert und Massnahmen gegenseitig abgesprochen werden, heisst es weiter. Absprachen im Bereich der Kommunikation seien sehr wichtig, um Verwaltungsprozesse möglichst effizient zu gestalten. In Übereinstimmung mit den Teilnehmenden beurteilt Regierungsrat Christoph Amstad die erste Sicherheitskonferenz als sehr positiv, weitere Konferenzen sollen folgen.



Festgehalten wurde zudem, dass das aktuelle Jahr mit den Besonderheiten rund um Corona in Sachen Ruhe, Ordnung oder auch Wildcampieren nicht repräsentativ war und die Situation weiterhin laufend beurteilt werden müsse. Immer mit dem Ziel, das Zusammenleben im Kanton Obwalden sicherer zu machen.