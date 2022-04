Gleicher Lohn für gleiche Arbeit: Sarnen erhält gute Noten

Lohngleichheit Gute Noten für die Gemeinde Sarnen: Sie zahlt Frauen und Männern für gleichwertige Arbeit den gleichen Lohn Die Einwohnergemeinde Sarnen behandelt ihre weiblichen und männlichen Angestellten in Sachen Lohn gleich. Dies zeigt eine erst kürzlich durchgeführte Analyse. 21.04.2022, 17.01 Uhr

Seit dem 1. Juli 2020 ist das revidierte Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungsgesetz) in Kraft. Demzufolge verpflichtete der Bund sämtliche Unternehmen ab 100 Mitarbeitenden, eine Lohngleichheitsanalyse durchzuführen. Der Einwohnergemeinde Sarnen liegen die Ergebnisse der Analyse nun vor und stellen ihr als Arbeitgeberin ein gutes Zeugnis aus.

Wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt, weise das geprüfte und bestätigte Ergebnis der Lohngleichheitsanalyse einen «nicht erklärbaren Lohnunterschied» zwischen den Geschlechtern von 0,2 Prozent aus. Die Lohnungleichheit liege deutlich unter dem Durchschnittswert der öffentlichen Verwaltung in der Schweiz (7,4 Prozent) und unter der durch den Bund bestimmten maximalen Toleranzschwelle von 5 Prozent. Die Gemeinde Sarnen erfülle die Voraussetzungen somit eindeutig. «Das Resultat zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und das Thema Lohngleichheit ernst genommen wird», wird Gemeindepräsident Jürg Berlinger in der Mitteilung zitiert.

Die formelle Prüfung dieses Ergebnisses sei durch eine externe Revisionsstelle vorgenommen worden. Diese bestätige in ihrem Schlussbericht, dass bei der Gemeinde Sarnen zwischen Frauen und Männern keine statistisch gesicherte unerklärte Lohndifferenz besteht. Frauen und Männer würden punkto Lohn gleichbehandelt werden. Folglich muss die Einwohnergemeinde Sarnen in diesem Bereich keine Massnahmen ergreifen. Die Gemeinde Sarnen hat bereits im 2019 eine Lohngleichheitsanalyse auf freiwilliger Basis ohne externe Prüfung erstellt. Die Ergebnisse lagen damals bei 3,2 Prozent Lohnunterschied zu Ungunsten der Frauen. Die Ergebnisse haben durch interne Sensibilisierungsmassnahmen verbessert werden können. (pd/inf)