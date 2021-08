Alpnach: Neuer Flugplatz-Kommandant heisst Srecko Wicki

Luftwaffe Vom Chef in Dübendorf zum Kommandanten in Alpnach – «ich bin gerne gekommen» Oberst im Generalstab Srecko Wicki ist seit dem 1. Juli neuer Kommandant des Flugplatzkommandos Alpnach/Dübendorf. Robert Hess 11.08.2021, 16.02 Uhr

Der militärische Flugbetrieb in der Schweiz konzentriert sich auf die Flugplätze Alpnach, Dübendorf, Emmen, Locarno, Meiringen und Payerne. Ein Grossteil der Ausbildungs-, Dienst- oder Berufstätigkeit der Angehörigen der Luftwaffe ist an die sechs Standorte gebunden. Miteinander «verknüpft» sind diese Flugplätze zum Teil auch in der Führung. So werden seit dem 1. Juli die Flugplätze Alpnach und Dübendorf von Oberst im Generalstab Srecko Wicki kommandiert. Der 49-jährige Berufsoffizier der Luftwaffe war vorher Chef des Militärflugplatzes Dübendorf, der dem Kommando des Flugplatzes Alpnach unterstellt ist. Oberst Wicki löste in Alpnach den bisherigen Kommandanten, Oberst im Generalstab Werner Tarnutzer, ab. Dieser hat nach einer Kommandozeit von drei Jahren und vier Monaten in Alpnach eine neue Funktion in der Operationszentrale der Luftwaffe in Dübendorf übernommen.

Der 49-jährige Oberst im Generalstab Srecko Wicki ist seit dem 1. Juli neuer Kommandant des Flugplatzkommandos Alpnach/Dübendorf. Auf dem Bild vor einem Helikopter vom Typ Super-Puma auf dem Militärflugplatz Alpnach. Bild: Robert Hess, (Alpnach, 5. August 2021)

Dübendorf hat nicht ausgedient

Neuer Chef in Dübendorf und damit Stellvertreter von Kommandant Wicki ist Oberstleutnant Markus Burkhard. «Der Flugplatz Dübendorf ist – losgelöst von den Diskussionen um seine künftige Nutzung – nach wie vor ein aktiver Militärflugplatz mit rund 80 Mitarbeitenden der Luftwaffe», betonte Wicki im Gespräch mit unserer Zeitung. Nicht mehr von Dübendorf aus operierten die Kampfjets, ergänzte er. Heute dominierten dort neben logistischen Anlagen der Luftwaffe die Helikopter und Transportflugzeuge. Beispielsweise seien dort die beiden Bundesratsflugzeuge oder Maschinen der Rega stationiert.

Oberst Srecko Wicki ist verheiratet, Vater von drei Kindern und wohnt in Emmenbrücke. Im Rahmen seiner Tätigkeit als Berufsoffizier der Luftwaffe, als bisheriger stellvertretender Kommandant des Flugplatzkommandos Alpnach/Dübendorf und auch als Kommandant des Lufttransport-Kommandos 3, hatte Wicki seit Jahren engen Kontakt mit dem Flugplatz Alpnach. «Die Kommandoübernahme war bereits seit einiger Zeit geplant, nun ist sie etwas früher realisiert worden, aber ich bin gerne nach Alpnach gekommen», sagte er. Die Verantwortung für den Militärflugplatz Alpnach mit den insgesamt 280 Arbeitsplätzen, inklusive Ruag, sei eine sehr interessante Herausforderung. Sein Kommando in Alpnach werde voraussichtlich zwischen vier und sechs Jahren dauern, wie es heute bei der Luftwaffe üblich sei.

Flugplatz Alpnach bleibt «offen»

«Weiterhin ein gutes Einvernehmen mit der Bevölkerung zu pflegen, ist eine meiner wichtigen Aufgaben als Kommandant», betonte Oberst Wicki. Zu diesem Kreis gehörten auch die landwirtschaftlichen Pächter rund um den Flugplatz. Grundsätzlich weiterhin möglich seien die Durchführungen von zivilen Anlässen im Bereich des Flugplatzes wie etwa Gewerbeausstellungen, grössere regionale oder überregionale Sportveranstaltungen oder auch wie bisher periodisch die Partizipationsversammlung der Obwaldner Kantonalbank. «Der Flugplatz Alpnach wird auch weiterhin nicht eingezäunt», versicherte Wicki, «sodass Freizeitaktivitäten der Bevölkerung unter Beachtung der vor Ort publizierten Regelungen auch künftig möglich sind.»

Flugbewegungen eingehalten

Der Kommandowechsel wird in Alpnach kaum zu Änderungen im Flugbetrieb führen. Neben den normalen Flugbetriebszeiten, Montag bis Freitag, 7.30 bis 12 Uhr und 13.15 bis 17 Uhr sowie an ein bis zwei Tagen bis 22/23 Uhr, sind Lufttransporteinsätze während 24 Stunden möglich. Dazu gehören Such- und Rettungsflüge sowie Einsätze zu Gunsten der Blaulichtorganisationen, der Grenzwache und weiteren Gruppen. «Nach wie vor findet in Alpnach – neben Emmen, Dübendorf und Payerne – ein Teil der Helikopter-Pilotenausbildung statt», berichtete Oberst Wicki. Dazu kommen jährlich zwei Wiederholungskurse von Lufttransport-Truppen sowie zwei Flugdienstverlegungen der Rekrutenschule. Klar ist für den neuen Kommandanten, «dass die für Alpnach vom Bund bewilligten maximal 18’000 Flugbewegungen jährlich eingehalten werden». «Voriges Jahr waren es rund 15’800, dieses Jahr werden wir uns voraussichtlich im gleichen Rahmen bewegen.»