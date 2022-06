Lunger Kleinkraftwerke AG plant Fotovoltaikanlage im Gebirge An der 26. Generalversammlung der Kleinkraftwerke AG Lungern ist die langjährige Sekretärin Lisbeth Wunderli verabschiedet worden. Markus Villiger 19.06.2022, 15.11 Uhr

Nach einem Unterbruch von zwei Jahren konnte die Generalversammlung der Kleinkraftwerke AG Lungern wieder traditionsgemäss im Restaurant Bahnhöfli in Lungern stattfinden. Dies im Beisein von 30 Aktionärinnen und Aktionären, die 1635 Aktienstimmen vertraten. Das freute Verwaltungsratspräsident Andreas Gasser und er sagte, dass der Verwaltungsrat der Entwicklung von neuen Projekten, auch unter dem Aspekt der angespannten Stromversorgung, grundsätzlich positiv gegenüberstehe. «Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass auf dem Gebiet Lungern die Weiterentwicklung von Wasserkraft leider einen schweren Stand hat. So stiess der Bau des Käppeliwerks auf Widerstand.» Zur Erinnerung: Das Kleinkraftwerk Käppeli konnte nicht realisiert werden. Zehn Jahre Investitionen in Zeit und Geld trugen keine Früchte. Der Verwaltungsrat bedauerte dies damals sehr. Die Aktionäre nahmen 2016 davon Kenntnis.