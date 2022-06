Lungern spielt Glöckner von Notre Dame

Lungerer Spiellyt Der Pariser Glöckner kommt nach Lungern Der «Glöckner von Notre-Dame» ist ein Literaturklassiker von 1831. Nun lassen ihn die Theaterlyt Lungrä vor der Pfarrkirche auftreten. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es gibt in der französischen Literatur nur wenige Werke, die so oft verfilmt wurden wie Victor Hugos berühmter historischer Roman «Der Glöckner von Notre-Dame». Man erinnert sich gerne an den Kinostreifen mit Anthony Quinn in der Hauptrolle oder an den Disney-Zeichentrickfilm, der weltweit 325 Millionen US-Dollar einspielte. Nun haben die Theaterlyt Lungrä, die ihr 40-Jahre-Jubiläum wegen Corona nicht feiern konnten, mit Quasimodo – so heisst der missgebildete Glöckner der Kathedrale Notre-Dame de Paris – Grosses im Sinn. Sie wollen ihn, gespielt vom weitherum bekannten Laienspieler Christian Imfeld, in einem Freilichttheater vor der dörflichen Pfarrkirche auftreten lassen.

Erster Augenschein am Ort des Geschehens, von links: Regisseur René Degelo, Glöckner Christian Imfeld, Präsidentin Fabienne Wallimann und OK-Präsident Hansruedi Vogler. Bild: Romano Cuonz (Lungern, 13. Juni 2022)

«Wir holen damit das verpasste Jubiläum mit zweijähriger Verspätung gebührend nach», sagt Fabienne Wallimann, die neue Präsidentin der Theaterlyt Lungrä. Und sie freut sich, dass das Projekt nach dem begeistert und einstimmig gefassten Beschluss an der GV in trockenen Tüchern ist:

«Die erste Produktion, die ich als Präsidentin begleite, und gleich eine solche Riesenkiste!»

Für Wallimann als Präsidentin war wichtig, dass sich wirklich alle Mitglieder vor oder hinter der Bühne aktiv am Gelingen dieses Vorhabens beteiligen. Tatsächlich haben ihr nun alle 85 Männer und Frauen zugesagt. «Das geht vom Kuchenbacken bis zur Bearbeitung des Stückes», sagt Wallimann.

René Degelo: 20 Spielende, Chor und Musik

«Seit ich den Film mit Anthony Quinn als Glöckner in meinen Jugendjahren gesehen habe, bin ich an diesem Stoff interessiert», sagt René Degelo, der Regisseur der Theaterlyt Lungrä. Vorerst galt es aber, eine Theaterfassung ausfindig zu machen, die man zum Freilichtspiel umgestalten konnte. Degelo wurde in Deutschland fündig. Natürlich werden die Mundartspezialistinnen und -spezialisten der Theaterlyt Victor Hugos Glöckner und auch seiner geliebten Zigeunerin Esmeralda den Lungerer Dialekt beibringen. Dass in urchiger und schöner Mundart gespielt wird, ist seit Jahr und Tag Markenzeichen und Erfolgsgeheimnis dieses Landtheaters.

Doch diesmal will man noch mehr. Degelo verrät: «Neben den 20 Akteurinnen und Akteuren auf der Freilichtbühne treten auch ein Chor mit 15 Personen und die Harmoniemusik mit 25 Personen auf.» Er habe grossen Respekt vor dieser Grossproduktion unter freiem Himmel. «Da gilt es, all diese Leute zu dirigieren und dabei immer auch noch das Wetter mit seinen möglichen Kapriolen im Griff zu haben», sagt der Regisseur. OK-Präsident ist mit Hansruedi Vogler ein Urgestein der Theaterlyt Lungrä. Auch er ist sich bewusst, wie viel im nächsten Jahr auf den Verein noch zukommen wird:

«Wir bespielen den Platz hinter der Kirche und bauen auf dem Parkplatz eine Tribüne mit 290 Plätzen auf.»

Aber das sei noch nicht alles. Damit sich der Glöckner so richtig entfalten könne, brauche er einen bespielbaren Glockenturm. «Den errichten wir acht Meter hoch und dreistöckig mit festen Balken, genau passend zum Gemäuer unserer Kirche», versichert Vogler.

Der Glöckner komme bei seinen Auftritten schon auch einmal aus einem Kirchenfenster, und da seien denn Sicherheitsmassnahmen oberstes Gebot. Für alle Spielerinnen und Spieler etwas ganz Neues wird sein, dass man mit Mikroports (speziellen Funk-Sprechmikrofonen für die Darsteller/-innen, Anm. der Redaktion) spielt. «Anders geht es nicht, da wir auch bei Regen spielen wollen», sagt Vogler. Christian Imfeld, der den Glöckner Quasimodo spielt, ist begeistert:

«Ich spielte schon Mörder, Teufel und Schurken, aber dies ist eine ganz besondere Herausforderung.»

Er habe grossen Respekt vor einem Spiel unter freiem Nachthimmel.

Eine hoch spannende Geschichte

Die Geschichte vom missgestalteten Glöckner Quasimodo zeichnet ein buntes und vielseitiges Bild des französischen Spätmittelalters. Quasimodo verliebt sich beim Fest der Narren in Esmeralda, eine bei Zigeunern aufgewachsene Schönheit. Doch Frollo, der Erzdekan der Kathedrale, findet ebenfalls Gefallen an ihr. Er befehlt dem Glöckner, das Mädchen zu ihm zu bringen. Die königlichen Wachen denken, dass es sich um eine Entführung handelt, und nehmen Quasimodo gefangen. Man peitscht ihn am Schandpfahl aus. Esmeralda aber wird von gleich mehreren Liebhabern umworben. Warum am Schluss des Liebesdramas fast alle tot sind, sei hier nicht verraten. In einem knappen Jahr wird man es erfahren: Dann lüften die Theaterlyt Lungrä das Geheimnis.

Hinweis: Die Premiere zum Freilichtspiel «Der Glöckner von Notre Dame» in Lungern ist für den 7. Mai 2023 geplant. Es ist ein Stück zum 40-Jahre-Jubiläum, an dem alle Mitglieder der Theaterlyt Lungrä beteiligt sind.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen