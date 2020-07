Video Lungerer Theaterlyt führen «Der Glöckner von Notre-Dame» auf – und zwar in urchiger Mundart Zum Jubiläum gibt’s von den Lungerer Theaterlyt ein Freilichtspiel und ein Dialekt-Wörterbuch für alle. Romano Cuonz 13.07.2020, 05.00 Uhr

Sie sind die Verfasser des Lungerer Dialektwörterhefts fürs Freilichtspiel: Monika Imfeld (v.l.), Hansruedi Vogler, Gaby Imfeld und Marcel Imfeld. Bild: Romano Cuonz, Lungern, 1. Juni 2020

«Wir Lungerer Theaterlyt feiern nächstes Jahr unser 40-jähriges Bühnenjubiläum, dazu wollen wir den Besuchern etwas ganz Besonderes bieten und Grosses wagen», sagt Hansruedi Vogler. Obwohl er das Präsidium des Vereins inzwischen der jüngeren Fabienne Wallimann überlassen hat, bleibt er noch äusserst aktiv. Fürs Freilichtspiel «Der Glöckner von Notre-Dame», das im Frühsommer 2021 vor der neugotischen Pfarrkirche gespielt werden soll, hat er das OK-Präsidium übernommen. Und eines kann Vogler dem Publikum schon heute versprechen: Obwohl Victor Hugos Stück ursprünglich in Paris spielt, werden sowohl der berühmte Glöckner Quasimodo wie auch die schöne Zigeunerin Esmeralda, in die er so sehr verliebt ist, reinsten Lungerer Dialekt sprechen.

Vogler weiss nämlich: Viele Zuschauerinnen und Zuschauer besuchen das Lungerer Theater Jahr für Jahr eigens wegen der urchigen Mundart! «Da wollen wir keine und keinen enttäuschen», sagt Vogler. Zudem sei es den Theaterlyt ein grosses Anliegen, die alten Ausdrücke auch noch an nächste Generationen weiterzugeben. Deshalb habe ein Viererteam von Alteingesessenen in zahllosen Stunden ein Lungerer Dialekt-Wörterheft kreiert. Mit dabei die nimmermüde Dialekt-Übersetzerin Monika Imfeld, die langjährige Souffleuse Gaby Imfeld und Marcel Imfeld als wahres Urgestein dieses Traditionsvereins.

Junge Leute haben viele Wörter vergessen

«Bei Theaterproben spitze ich jeweils die Ohren, und wenn ich falsche Ausdrücke höre, greife ich sofort korrigierend ein», sagt Monika Imfeld, die Übersetzerin vom Dienst. In den letzten Jahren habe sie leider immer wieder bemerkt, dass vor allem jüngere Spielerinnen und Spieler die ursprünglichen Ausdrücke gar nicht mehr kennen würden. Einige seien von auswärts zugezogen, andere würden ihre Mundart bei der Arbeit oder in der Schule nach und nach verlieren. Das neue Wörterheft mit Hunderten authentischen Ausdrücken biete da eine grosse Hilfe. Und Monika Imfeld hat auch gleich einige Beispiele für teils vergessene Wörter und Ausdrücke bereit:

«Ä Linger» etwa ist ein Lineal, «ds Bliwis» der Bleistift, «helchä» bedeutet quälen oder «zättiärä und nuschä» streiten und einander an den Haaren ziehen.

Bevor Monika Imfeld damit begonnen hatte, einem Theaterstück nach dem andern in sorgfältiger Arbeit sprachlichen Lungerer Charme zu verleihen, war sie selber eine passionierte Spielerin gewesen. «Meine Lieblingsrolle war Katharina die Kühne», verrät sie.

Auch die heutige Souffleuse Gaby Imfeld stand früher auf der Bühne. «Niemals vergessen werde ich, wie ich in einem Theaterstück vor Hansruedi Vogler auf die Knie gehen musste», schmunzelt sie. Ja, und wie dann ihr späterer Ehemann Marcel Imfeld bei ihr «chiltä» (flirten) kam, dürfte Gaby allen andern zugerufen haben: «Miänd doch nid äso verbuischtig tio!» Was so viel heisst wie: Tut doch nicht so neidisch! Auch ein Lieblingswort hat die heutige Souffleuse: «Tschirggä!» Für sie als eine von «Uberseeus» (Ortsteil Obsee) bedeute dies so viel wie laufen und dabei die Füsse am Boden nachziehen. So hören sich die urchigen Sätze an:

Urlungerer und Publikumsliebling

Die ganzen 40 Jahre auf der Bühne gestanden hat Marcel Imfeld. «Eigentlich spielte ich schon Theater, bevor es die Theaterlyt überhaupt gab», erzählt Imfeld. Damals noch mit dem Männerchor. Kein anderer Darsteller hat so viele schöne Rollen gemimt und keiner war beim Publikum so beliebt wie er. Vor allem komische Parts wie etwa jener des angeblich tauben Grossvaters im Stück «S Heerrohr» waren ihm auf den Leib geschrieben. Imfeld erklärt:

«Die Arbeit am Wörterheft war für uns höchst anregend und interessant.»

Auf den Lungerer Dialekt lasse er nichts kommen, versichert er. Dass die Sprache mehr und mehr verflache und ganze Ausdrücke verschwänden, störe ihn sehr. Die Alten müssten dafür sorgen, dass auch die Jungen der Sprache wieder Sorge trügen. Und wie um dies zu unterstreichen, erzählt er das köstliche Geschichtlein vom kleinen Seppli. Der isst zum Ärger seiner Mutter «Nasäbeegi» (Nasenpopel). Wie die Mutter ihn so richtig «uishudläd» (tadelt), nimmt der «Buäb ds Netzli» (Nastuch) «firä» und «fad useed afa briälä». Die ganze Geschichte im Lungerer Dialekt:

Auch im Jubiläumsstück «Der Glöckner von Notre-Dame» wird Marcel Imfeld wieder in eine Rolle schlüpfen. Und eines ist dabei sicher: Der langjährige Giswiler Spielleiter und Stückbearbeiter René Degelo wird ihm dabei «nie d Lefiitä miässä verläsä» (ihn ausschimpfen müssen).

Hinweis: Das Freilichtspiel «Der Glöckner von Notre-Dame» führen die Lungerer Theaterlyt von Mai bis Juni 2021 auf.