Lungernsee: vor 100 Jahren wurde er wieder aufgestaut

Wasserkraft Strommangel ist keine Erfindung der Neuzeit – vor 100 Jahren wurde der Lungernsee wieder aufgestaut Um weniger abhängig vom Ausland zu sein, wurde der Lungerersee 1921 gegen erbitterten Widerstand der Gemeinde erneut aufgestaut. Die Stromgewinnung war wichtiger als das 85 Jahre zuvor gewonnene Kulturland.

Der gut gefüllte Lungerersee. Bild: Romano Cuonz (Lungern 28. Juni 2019)

«Wenn wir durch Mehrung der Nutzung unserer Wasserkräfte von ausländischer Kohle unabhängig werden, so ist das für unser Land grosser Gewinn. Dann zehren wir für die Leistung grosser Arbeit nicht an erschöpfbaren Stoffen, sondern stellen in den Dienst der werkenden Arme unseres hart existenzkämpfenden Volkes ewig dienstbare Kräfte.» Wäre da nicht die altertümliche Sprache, könnte dieses Zitat durchaus aus der heutigen Zeit stammen. Es stammt aus einem gut 100-jährigen Spezialgutachten, das ein Zürcher Professor Moos verfasste, als bis vor Bundesgericht um das Konzessionsgesuch der CKW für den Lungerersee gestritten wurde.

Die Parallelen sind tatsächlich unverkennbar. Die Abhängigkeit vom Ausland in Sachen Energie wird heute im Zusammenhang mit der künftigen Energiestrategie heftig diskutiert. Neu ist das nicht. Vor rund 100 Jahren war diese Abhängigkeit vom Ausland der Hauptgrund, weshalb wir heute das Kraftwerk am Lungerersee haben. Ja sogar, warum es den Lungerersee überhaupt in der heutigen Form gibt. Während um die Schweiz herum der Erste Weltkrieg tobte, wurde hierzulande nämlich klar, wie sehr man bei ständig steigendem Bedarf von ausländischer Energie abhängig war.

Seeabsenkung hatte Lungern wertvolles Kulturland beschert

Vom einstigen Lungerersee existierte zu dieser Zeit nicht mehr viel. Um neues Kulturland zu gewinnen, war ab 1700 in Lungern immer wieder darüber diskutiert worden, den See abzusenken, was dann schliesslich nach härtesten politischen Auseinandersetzungen auch geschah. Von 1790 bis 1836 wurde mühevoll ein 420 Meter langer Stollen gebaut. Der See wurde rund 18 Meter gesenkt und es konnten 170 ha Land gewonnen werden. Über die spannenden Ereignisse und die heftigen Auseinandersetzungen drehte der Obwaldner Künstler Luke Gasser 2011 den Dokumentarfilm «Härdepfel im See».

Der Landgewinn in Lungern durch den abgesenkte Lungerersee vor dem erneuten Aufstau 1921. Aufnahme zwischen 1900 (ca.) und 1921. Bild: Staatsarchiv OW/Fotohaus Jos. Reinhard

Der Zustand dauerte aber nur 85 Jahre. Der Lungerersee wurde vor 100 Jahren im Herbst 1921 für den Betrieb eines Elektrizitätswerkes erneut gestaut und das zusätzliche Land ging wieder verloren. Die Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW) in Luzern hatten den ganzen See mit dem Boden und den bestehenden Häusern sowie einer kleinen Sägerei gekauft. Mit dem Wiederaufstau mussten 15 Wohnhäuser und gegen 100 Ställe abgebrochen werden. Etliche gut erhaltene Häuser wurden anderorts wieder aufgebaut wie zum Beispiel die beiden Gerbi-Häuser aus dem Jahr 1842. Das eine steht heute an der Lenggasse, das andere auf der Rüti. Wer im Lungerersee tauchen geht, kann noch heute alte Grundmauern und Brücken entdecken.

Die Absenkung des Lungerersees ist im Gang. Bild: PD/Staatsarchiv OW/Fotograf unbekannt

Kampf mit allen Mitteln gegen den Gewaltakt

Die Obwaldner Regierung hielt damals eine baldige Erstellung des Lungererseewerkes im dringenden Interesse der schweizerischen Volkswirtschaft, weil an Strom-Spitzenkraft grosser Mangel herrschte. Dies belegt der hochinteressante Text «Der Lungernsee im Brennpunkt von Kraftwerkinteressen» von Willi Studach-Rohrer aus dem Jahr 1982, den das Obwaldner Staatsarchiv unserer Zeitung zur Verfügung gestellt hat. Bis die CKW die begehrte Konzession, die der Obwaldner Regierungsrat 1919 erteilte und für die es 18 Entwürfe gebraucht hatte, nutzen konnte, wurden erneut härteste Auseinandersetzungen zwischen Befürwortern und Gegnern, Gemeinde, Kanton und Bund ausgefochten, die meist auch vor Gericht endeten.

Nach der ersten öffentlichen Planauflage im Oktober 1918 gab es eine regelrechte Beschwerdeflut. Einen denkwürdigen Höhepunkt erreichte die Ablehnung mit dem Protest der Einwohner von Lungern vom 29. Oktober 1919. Studach schreibt, auf gedruckten Eingabebogen, auf die angeblich 90 Prozent der Lungerer Bevölkerung spontan im Verlauf von nur zwei bis drei Tagen ihre Unterschrift gesetzt haben sollen, protestierten sie mit aller Kraft gegen die vorgesehene Aufstauung. «Sie sind willens, mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln gegen einen solchen Gewaltakt bis zum Äussersten zu kämpfen. Sie verlangen deshalb von der Regierung, sofort und für immer von diesem Gedanken abzustehen», hiess es auf den Unterschriftenbögen.

Aller Widerstand half nichts, der Bau des Stauwerks erfolgte schliesslich in zwei Etappen. Baubeginn war 1921, erster Aufstau im Herbst 1921 und die Betriebsaufnahme 1922. 1926 erfolgte in der zweiten Etappe der Aufstau auf das heutige Niveau. Seit 1982 betreibt das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) das Kraftwerk Lungerersee. In der 1921 in Betrieb genommenen Kraftwerkszentrale wurden 1994 die Maschinenanlagen stillgelegt. Seither wird die «Alte Kraftwerkszentrale Turbine Giswil» für private sowie öffentliche Veranstaltungen genutzt.

Der Lungerersee heute. Bild: Romano Cuonz (Lungern 28. Juni 2019)