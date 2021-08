Schönbüel ob Lungern wird zur Konzertbühne für Baba Shrimps

Lungern Das Schönbüel wird zur Konzertbühne für Baba Shrimps Konzerte an ungewöhnlichen Orten zu veranstalten, das ist das derzeitige Konzept der Zürcher Band Baba Shrimps. Am Mittwoch tritt die Band beim Bärghuis Schönbüel auf. Dabei ist auch das Publikum gefordert. Matthias Piazza 17.08.2021, 18.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie machten aus der Pandemienot eine Tugend, statt den Kopf in den Sand zu stecken. In Zusammenarbeit mit Schweizer Tourismusdestinationen gaben die drei Zürcher Musiker Adrian Kübler-Tacchi, Luca Burkhalter und Moritz Vontobel von Baba Shrimps im vergangenen Jahr Konzerte an Orten, an denen es normalerweise keine Konzerte gibt, draussen, in kleinerem Rahmen und damit absolut coronakonform. Seit Anfang August ist das Trio wieder in der ganzen Schweiz unterwegs.

Baba Shrimps bei ihrem Konzert auf der Alp Laret in Celerina. Bild: PD (9. August 2021)

Gestartet auf knapp 3000 Metern über Meer im Walliser Saastal, führte die spezielle Ferientour Baba Shrimps vom Bodensee ins Engadin, ins Viamale, auf den Engelberg bei Olten und nach Davos. Die zweitletzte Station ihrer diesjährigen Ferientour ist am Mittwoch das Bärghuis Schönbüel ob Lungern.

«Der grosse Erfolg mit der Sommertour im vergangenen Jahr motivierte uns zu einer Neuauflage», sagt dazu Linda Beciri, die für die Band diese spezielle Konzerttournee organisiert.

Linda Beciri Bild: PD

«Dass es mit dem Bärghuis Schönbüel klappt, freut uns sehr.» Doch das Konzert will verdient sein, auch das Publikum ist gefordert. Von der Bergstation der Lungern-Turren-Bahn geht's auf eine fünfzigminütige Wanderung aufs Breitenfeld, für eine Unplugged-Session. Danach wandern Band und Konzertbesucher zum Bärghuis Schönbüel, wo sie nach weiteren vierzig Minuten eintreffen werden. Linda Beciri gesteht ein:

«Nirgends muss man so lange wandern wie an diesem Konzertort.»

Und ergänzt: «Aber genau dies macht den Reiz dieses Konzerts aus. Die Leute konsumieren nicht einfach das Konzert, sondern erleben mit der Band eine Wanderung, kommen mit ihr ins Gespräch.»

Beste Werbung für das Naherholungsgebiet Lungern-Schönbüel

«Ein Konzert in einem kleinen Rahmen passt zu Schönbüel. Das wird für die Besucher ein ganz besonderes Erlebnis, an diesem speziellen Ort mit der einmaligen Aussicht», findet Yves Schwab von Obwalden Tourismus. «Darum haben wir gerne Hand geboten, als wir angefragt wurden.» Auch sei er überzeugt, dass eine so erfolgreiche Band wie Baba Shrimps beste Werbung für das Naherholungsgebiet Lungern-Schönbüel sei.

Das Trio, das es mit dem neuen Album «III» auf Platz 2 der Schweizer Albumcharts schaffte, machte auch schon im Ausland auf sich aufmerksam. Der drittgrösste deutsche Radiosender, SWR3, spielt den Baba-Shrimps-Song, mit dem die Band auch im deutschen TV auftrat. Im ZDF-Fernsehgarten spielte sie den Song Anfang Juni vor Millionenpublikum. Gemäss eigenen Angaben bewegen sich die drei in einem musikalischen Dreieck, gebildet aus Adrians Liebe zur Folkmusik, Lucas Faible für die Elektronik und Moritz' Leidenschaft für die Rockmusik.

Hinweis: Alle Infos und Tickets gibt es unter www.babashrimps.ch/ferien2021