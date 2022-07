Auf dem Gibel ob Lungern hätte ein Windkraftwerk entstehen sollen

Sommerserie «Was wurde aus?» Auf dem Gibel in Lungern hätte ein Windkraftwerk entstehen sollen Für bis 2700 Haushalte hätten Windräder auf dem Gibel Strom liefern sollen. Die gross angekündigten Pläne sind auch fünf Jahre später noch nicht realisiert. Doch die Rahmenbedingungen haben sich verbessert. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 26.07.2022, 05.00 Uhr

Das Elektrizitätswerk Ursern betreibt einen Hochgebirgswindpark auf dem Gütsch ob Andermatt. Bild: Dominik Wunderli (Andermatt, 22. Juli 2021)

Der Standort schien ideal: Windexponierte Lage, nicht in der Landschaftsschutzzone, sondern in einem Berggebiet, mit Gefällen, die ideal für den Einbau der Fundamente sind. Zudem wäre der Zufahrtsweg ausbaubar, damit die grossen Elemente ausgeliefert werden können. Auch die Teilsame (Korporation) Lungern Dorf als Grundstücksbesitzerin stand dem Windkraftwerk-Projekt im Juni 2017 und dem Strassenbau positiv gegenüber. Die Projektgenehmigung für eine Windmessung wurde an der Versammlung einstimmig erteilt.

Drei bis vier Windräder auf dem Gibel ob Lungern hätten dereinst Strom ins öffentliche Netz einspeisen sollen, mit einer Leistung von etwa sieben bis neun Megawattstunden, was etwa dem Verbrauch von 2300 bis 2700 Haushaltungen entspricht. Bis heute produzieren auf Obwaldner Kantonsgebiet keine Windräder Strom. Noch im selben Jahr brach der Mast, von dem aus die Windmessung erfolgte.

«Für ein solches Projekt bräuchte es eine zuverlässige, ganzjährige Messung, die auch von den Banken akzeptiert wird», erklärte damals Markus Amrein, damals Verwaltungsratsmitglied der eigens für das Projekt gegründeten Windenergie Obwalden AG. Dies sei für das Management eine Frage zwischen Investition und Ertragserwartung gewesen.

«Wir hätten noch einmal in die Windmessung investieren, einen weiteren Masten dafür stellen müssen, ein weiteres Jahr Messungen durch Spezialisten vornehmen müssen.»

Der Verwaltungsrat entschied sich gegen die Verlängerung der Windmessung auf dem Gibel.

Kanton erarbeitet eine Windrad-Karte

Doch der Kanton Obwalden soll nicht immer ein weisser Flecken auf der Windrad-Landkarte bleiben, zumindest, wenn es nach dem Willen der Obwaldner Regierung geht. Der Kanton ist daran, im kantonalen Richtplan Interessensgebiete für die Windenergie auszuscheiden. «Damit haben Interessenten und potenzielle Investoren ein Planungsinstrument in der Hand, das ihnen aufzeigt, wo Windanlagen überhaupt in Frage kommen», sagt Regierungsrat und Baudirektor Josef Hess. Er rechnet damit, dass dies bis Ende 2023 so weit ist. Gut möglich, dass dereinst doch Windräder auf dem Gibel und anderswo im Kanton drehen. Zumal die gestiegenen Preise der neuen Technologie Auftrieb geben könnten.

«Gab's bis vor kurzer Zeit noch 4 oder 5 Rappen pro Kilowattstunde, sind die Strompreise auf dem Markt im letzten Herbst auf teilweise deutlich über 30 Rappen gestiegen.»

Als mögliche Investoren von Windrädern und sonstiger Projekte erneuerbarer Energie kommen insbesondere Energieversorgungsunternehmen und institutionelle Investoren in Frage. Mit der Erarbeitung des Energie- und Klimakonzeptes 2035 soll eine Grundlage gelegt werden, um insbesondere auf kantonaler Ebene Anreize zu schaffen, die Produktion von nachhaltigen Energien zu fördern, wie die Regierung im vergangenen Dezember in einer Antwort auf einen Vorstoss vom Sarner Mitte-Kantonsrat Dominik Imfeld schrieb.

