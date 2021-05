Lungern Die «Theaterlyt» lassen trotz Corona den Kopf nicht hängen Derzeit erstrahlt die Pfarrkirche Herz Jesu in Rot. Mit der Aktion feiern die «Theaterlyt Lungrä» ihr 40. Jubiläum. Marion Wannemacher 12.05.2021, 05.00 Uhr

Jeden Abend pünktlich um Viertel nach acht tauchen vier Scheinwerfer die imposante Pfarrkirche Herz Jesu in Lungern in rotes Licht. Auf der zweituntersten Mauer rechts und links der Treppe leuchtet eine goldene Schrift. Sie weist auf das 40-Jahr-Jubiläum der «Theaterlyt Lungrä» und ihr aktuelles Stück hin: «Der Glöckner von Notre Dame».

Die Pfarrkirche Herz Jesu in Lungern erstrahlt anlässlich des 40. Jubiläums der «Theaterlyt Lungrä» in leuchtenden Farben. In der ersten Woche erschien sie in Blau.

Eigentlich wäre am 1. Mai die Premiere des Freilichtspiels gewesen. Die Theaterleute wollten mit der Aufführung ihr Jubiläum feiern. Corona hat ihnen aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.



Den Kopf lassen die 87 Mitglieder trotzdem nicht hängen. «Die Stimmung ist sensationell», findet Fabienne Wallimann, seit einem Jahr Präsidentin. Mit vielen Ideen hat der Vorstand Wege gefunden, den runden Geburtstag trotz allem zu feiern, und zwar coronakonform. «Wir vom Vorstand haben alle unsere Mitglieder besucht und ihnen Geschenke gebracht», erzählt die 39-Jährige.

Das bedeutete für jedes Vorstandsmitglied 17 Besuche innerhalb von drei Tagen. Ein Freund des Vereins, Rolf Arnold, hatte sich als gelernter Schreiner daran gemacht, Brettchen aus Schweizer Eiche in Handarbeit zu sägen, zu schleifen und zu ölen. Darauf gab es das, was an Theaterbesuchen traditionell verzehrt wird: Schokokuss, Schnäpsli Lungerer Wurst und Käse.



Die Reaktionen auf die Beleuchtungsaktion, Besuche und Präsente seien überaus positiv ausgefallen, berichtet Wallimann. Der OK-Präsident, ihr Vorgänger Hansriodi Vogler, habe die Idee als «grandios» bezeichnet und bescheinigt, er sei «ausnahmsweise sprachlos». Andere Kommentare lauteten: «Super Aktion, schöne Begegnungen.» Die Gemeindepräsidentin Bernadette Kaufmann habe sich gefreut, dass durch die farbig angeleuchtete Kirche wieder etwas Leben im Dorf sei. Im Vorfeld hatte Pfarreileiter Dirk Günther ihr signalisiert: «Was soll ich denn dagegen haben?»



Am Samstag, dem eigentlichen Premierentag, traf sich dann der Vorstand, um an der beleuchteten Pfarrkirche auf das Jubiläum anzustossen. «Der einzige Trost war das wüste Wetter. Alle Spieler wären bachnass geworden, wenn die Aufführung dieses Jahr gewesen wäre», sagt Wallimann.



Natürlich hört die Präsidentin immer wieder im Dorf, wie sehr sich die Spieler nach den Proben sehnen. Was macht die «Theaterlyt» aus? Wallimann betont:

«Unser Verein steht für Geselligkeit. Verschiedene Generation wollen miteinander ein cooles Projekt auf die Beine stellen.»

Eigentlich hatte die Geschichte der Theaterleute noch vor 1981 mit dem Männerchor begonnen. Dieser hatte sich immer wieder spielerisch betätigt. Vor allem Komödien stehen in Lungern seit den Achtzigern hoch im Kurs. Von September an proben die Spieler für gewöhnlich, ab der Adventszeit treten die Helfer mit auf den Plan. «In der Saison leben wir alle fürs Gleiche», schwärmt Fabienne Wallimann, die in ihrem beruflichen Leben den Dorfladen Volg leitet.



Bereits zehnmal hat sich René Degelo in der Regie bewährt. «Er ist mit absoluter Leidenschaft dabei», begeistert sich Wallimann und beschreibt ihn als sehr wandelbaren Spieler, lobt ihn aber auch für seine Qualitäten als Regisseur. Degelo habe ein gutes Vorstellungsvermögen, viel Kreativität und ein gutes Näschen, welcher Spieler in welche Rolle passt. «Er schafft es immer wieder, die guten Seiten aus den Spielern herauszukitzeln.»



Seit 1997 gibt es die «Jungi Bihni Lungrä», die laut Präsidentin mal mehr, mal weniger aktiv ist. Zurzeit gebe es keine Nachfolger. Auf alle Fälle fiebern alle «Theaterlyt» bereits auf den Glöckner von Notre Dame im kommenden Jahr hin. Allein der Spielort des Dramas nach Victor Hugo hinter der Pfarrkirche verspricht Gänsehaut. Das Drama um die schöne Tänzerin Esmeralda und den missgestalteten Glöckner, der sich in diese verliebt, verheisst Emotionen und Spannung. «Wir alle haben riesige Vorfreude darauf. Das wird etwas mega Tolles», spricht die Präsidentin für «ihre» Theaterleute.



Hinweis: Noch bis am Samstag wird die Herz-Jesu-Pfarrkirche in Lungern jeden Abend von 20.15 bis 24 Uhr beleuchtet.