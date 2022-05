Polizei schnappt Jugendlichen nach Einbruch in Lungern

Lungern Polizei schnappt jugendlichen Einbrecher in flagranti Ein 15-Jähriger wurde festgenommen, nachdem dieser in ein Klubhaus in Lungern eingebrochen war. 04.05.2022, 17.34 Uhr

Gestützt auf eine Meldung rückten mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Obwalden am Sonntag an den Tatort in Lungern aus. Laut Mitteilung der Polizei befand sich der Täter nicht mehr im Klubhaus, konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung angehalten und vorläufig festgenommen werden.