Lungern Seilbahn im Gesundheitscheck: Die Lungern-Turren-Bahn revidiert zum ersten Mal ihre Laufwerke Nach sechs Jahren Betrieb müssen die Laufwerke der Seilbahn erstmals zerlegt und wieder zusammengesetzt werden. Bei der Revision packt auch Geschäftsleiter Paul Käslin mit an. Manuel Kaufmann Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Die Seilbahn fährt langsam in die Talstation ein, kommt zum Stillstand. Die Türen öffnen sich und eine Masse von Menschen drängt sich in die Kabine. Ein Bild, das wohl alle kennen, die gerne an schönen Sommer- oder Wintertagen mit einer Seilbahn in die Höhe fahren. Während der Fahrt in einer gefüllten Kabine werden wohl viele schon einmal zum Seil hochgeschaut und sich gesagt haben: «Hoffentlich hält das auch.»

Zwei Männer klettern unter das Dach der Talstation der Lungern-Turren-Bahn. In einer Höhe von etwa zehn Metern schwingen sie sich in die Luft und hängen sich in ihre Gurten. Dann beginnen sie mit der Demontage des knapp zwei Tonnen schweren Laufwerks, das am Seil befestigt ist. Auf dem Boden unter ihnen liegt die bereits demontierte Kabine mit der Aufschrift Lungern – Turren – Schönbüel. Von unten beobachtet ein Mann mit gelbem Helm das Geschehen. «Paul Käslin, Geschäftsleiter», stellt er sich vor.

Die Bahn hat Pause: Mitarbeitende der Lungern-Turren-Bahn arbeiten an der Demontage des Laufwerks. Bild: Manuel Kaufmann (Lungern, 21. April 2022)

Alle sechs Jahre müssen Seilbahnunternehmen ihre Laufwerke revidieren, um allfällige Sicherheitsmängel feststellen und beheben zu können. Zum ersten Mal seit der Neueröffnung im Jahr 2016 sind Revisionsarbeiten bei der Lungern-Turren-Bahn angesagt. «Die Kabine haben wir bereits demontiert, nun folgt das Laufwerk», sagt Paul Käslin.

Seilbahnhersteller Garaventa zerlegt die Laufwerke in Einzelteile

Laufwerke spielen im Seilbahnsystem eine wichtige Rolle. Als Verbindung zwischen Seil und Gondel fahren sie zwischen Berg- und Talstation hin und her. Seit der Betriebsaufnahme haben die beiden Laufwerke bereits eine Strecke von mehr als 70’000 Kilometer absolviert. Das entspricht fast zwei Erdumrundungen. «Bei der mit bis zu 40 Personen gefüllten Kabine muss das Laufwerk der Lungern-Turren-Bahn ein Gewicht von etwa sechs Tonnen tragen», erklärt Paul Käslin. Gröbere Mängel in der Mechanik könnten fatale Folgen haben.

Gesichert durch Auffanggurte, arbeiten die Männer in zehn Meter Höhe. Bild: Manuel Kaufmann (Lungern, 21. April 2022)

Nach der Demontage wird das Laufwerk nach Goldau zum Seilbahnhersteller Garaventa gebracht. «Dort wird es in Einzelteile zerlegt, sicherheitsrelevante Teile werden auf Risse geprüft und Verschleissteile werden ausgetauscht», sagt Paul Käslin. Nach zehn Tagen sollte das Laufwerk dann wieder in Lungern und bereit sein, am Seil montiert zu werden. Die Revision des zweiten Laufwerks ist erst für nächsten Frühling geplant. «Werden beim ersten Laufwerk aber Mängel festgestellt, werden wir das zweite bereits diesen Herbst revidieren», sagt Käslin.

Paul Käslin ist als Geschäftsleiter für den operativen Bereich und das Marketing zuständig und arbeitet meistens im Büro. Bei den Revisionsarbeiten packt er aber auch selbst mit an. «Ich komme aus dem technischen Bereich und habe mich von dort aus hochgearbeitet», sagt er. Die Revisionsarbeiten findet er zwar spannend, er weiss aber auch: «Aus Sicht des Unternehmens ist es eine undankbare Arbeit.» Denn eine Revision koste Zeit und Geld, zum Kundenerlebnis trage sie aber nichts bei.

Pandemie gut überstanden

Der Geschäftsleiter zeigt sich grundsätzlich zufrieden mit der Entwicklung des Unternehmens seit der Neueröffnung 2016: «Wir haben uns in einer Nische platziert und wachsen immer noch von Jahr zu Jahr.» Das Ziel, jährlich 50'000 Gäste am Berg begrüssen zu können, sei mit aktuell 40'000 Gästen zwar noch nicht ganz erreicht. Käslin ist aber zuversichtlich: «Die Pandemie hat das Wachstum kurzfristig gebremst, doch nach diesem Winter zeigen die Zahlen wieder nach oben.»

Paul Käslin, Geschäftsleiter der Lungern-Turren-Bahn. Bild: Manuel Kaufmann (Lungern, 21. April 2022)

Dass man nicht so viele Gäste habe wie andere Seilbahnunternehmen, werde auch geschätzt. «Wartezeiten kennen wir hier praktisch nicht», sagt Käslin. Ruhe, Erholung und die Nähe zur Natur gehören zum Geschäftsmodell der Lungern-Turren-Bahn. Ein Grossteil der Gäste sind Einheimische, welche die Nähe zur Natur suchten. «Aber auch internationale Gäste, die sich auf der Durchfahrt zwischen Luzern und Interlaken befinden, machen halt bei uns», sagt Paul Käslin.

Grössere Projekte sind laut Käslin in Zukunft keine geplant. Erst im Februar 2020 konnte mit der Eröffnung des Hotels Turrenhuis ein Grossprojekt abgeschlossen werden. Paul Käslin freut sich nun auf den Start in die Sommersaison, der dann am 21. Mai erfolgt.

