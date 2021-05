Lungern Sesselrücken im Verwaltungsrat im Fischerparadies Die Aktionäre der Lungerersee AG ersetzten Abgänge und stimmen Jahresberichten sowie Rechnungsablage zu. 16.05.2021, 14.30 Uhr

Der neue Verwaltungsrat der Lungerersee AG, von links: Maurus Gasser, Andreas Stalder, Isabelle Gasser, Daniel Ming und Denis Schürmann Bild: PD

(pd/unp) An der schriftlichen Generalversammlung der Lungerersee AG kam es im Verwaltungsrat zu einer eigentlichen Rochade. Nachdem Willy Walker während des Geschäftsjahrs aus dem strategischen Gremium der Gesellschaft ausgetreten ist, haben auch Daniel Walker und Verwaltungsratspräsidentin Monika Vogler ihre Demission eingereicht. «Meine berufliche Veränderung erlaubt es mir nicht mehr, mich in dem Masse um das Fischerparadies zu kümmern, wie ich es gerne möchte und wie es notwendig ist», begründet Monika Vogler ihren Rücktritt in einer Mitteilung der Lungerersee AG. Die Aktionäre wählten neu Isabelle Gasser, Maurus Gasser sowie Denis Schürmann und Andreas Stalder in den Verwaltungsrat der Lungerersee AG. Andreas Stalder wurde wie Joe Vogler von den Fischerfreunden Lungern als neue Verwaltungsräte vorgeschlagen. Joe Vogler schaffte dabei die Wahlhürde nicht. Für eine weitere Amtsdauer nimmt als Vertreter der Einwohnergemeinde Lungern Daniel Ming Einsitz im Verwaltungsrat. Geleitet wird der Verwaltungsrat neu von Denis Schürmann. «Es ist mir ein Anliegen, mit der Lungerer Bevölkerung einen gemeinsamen Weg zu finden», so der neue Verwaltungsratspräsident, der damit auch die von über 500 Personen eingereichte Petition anspricht. «Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam Lösungen finden werden.»