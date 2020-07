Porträt «Dich haben alle gern»: Lynn Limacher hilft trotz Trisomie 21 im Restaurant Seefeld Sarnen tatkräftig mit Lynn Limacher verstärkt die ganze Saison das Team des Restaurants neben der Sarner Badi. Dabei gibt sie oft den Anstoss für andere, den eigenen Tonfall zu überdenken. Marion Wannemacher 10.07.2020, 05.00 Uhr

In der Sarner Badi neben dem Restaurant Seefeld ist bereits an diesem Morgen in den Ferien Betrieb. Und auch einige Tische im Aussenbereich des Restaurants sind schon besetzt. Nah beim See geniesst eine vierköpfige Familie ihr Frühstück. Ein paar Tische weiter plaudern zwei Seniorinnen beim Kaffee. Lynn Limacher taucht einen Putzlappen ins Wasser und wischt die Oberfläche eines Tischs ab.

Bilder: Marion Wannemacher (Sarnen, 6. Juli 2020)

Sorgfältig und konzentriert nimmt sie sich einen Tisch nach dem nächsten vor. Auf ihrer schwarzen Schürze steht ihr Vorname in Stickbuchstaben. Darunter «Restaurant Seefeld». «Wir haben sie ihr zur bestandenen Prüfung geschenkt», erzählt Barbara Burri, ihre Chefin. Lynn trägt sie wie eine Auszeichnung. Seit Ende Mai arbeitet die junge Frau hier im Restaurant Seefeld im Praktikum. Dieses wäre eigentlich am 19. August zu Ende. Schon jetzt steht für Barbara Burri fest, dass Lynn die gesamte Saison hier arbeiten wird. Nach dem Praktikum wird der Betrieb selber für die Lohnkosten aufkommen.

Rundum beliebt bei Kollegen und Gästen

Die 19-Jährige hat Trisomie 21, hier im Team stört das aber niemanden. «Sie ist eine Lichtblick und eine Bereicherung», sagt die Leiterin des Betriebs. Mancher lerne durch sie vielleicht, auf den richtigen Ton im Umgang mit ihr zu achten. Lynn selbst arbeite exakt, sehr sauber und sei einfach fröhlich, lobt Burri die 19-Jährige. Sie sagt zu Lynn:

«Dich haben alle gern.»

Wie zur Bestätigung ruft es vom Nachbartisch: «Genau!» Der Kommentar kommt von Mitarbeiterin Isabelle Russi, die während des Gesprächs Lynns Aufgabe übernommen hat und nun einen Tisch putzt. «Wir hören eigentlich rundum nur positive Kommentare über Lynn, immer mal wieder äussern sich auch Gäste freundlich über sie», erzählt Barbara Burri.

Barbara Burri (links) mit Lynn Limacher im Restaurant Seefeld.

Bereits seit fünf Jahren beschäftigt sie eine ältere Mitarbeiterin der Stiftung Rütimattli. Diese werde aber im November pensioniert. Für die Betriebsleiterin war es keine Frage, der jungen Wolhuserin, die ebenfalls bei der Stiftung Rütimattli angestellt ist, einen Praktikumsplatz zu gewähren. «Gestern beispielsweise haben hier allein 15 Mitarbeiter gearbeitet, der soziale Gedanke ist sicher der wichtigste Grund. Das sollte doch Platz haben», findet Barbara Burri.

Reinigungsarbeiten, Wäschedienst, einfache Küchenarbeiten wie Abwaschen und Rüsten zählen nun zu Lynns täglichen Aufgaben. Welche Pflichten mag sie, welche sind für sie Herausforderungen? Sie antwortet strahlend:

«Ich mache alles gern.»

Die Chefin ermöglichte doch noch eine Diplomfeier

Heute trägt Lynn – wie die Chefin auch – eine pinkfarbene Bluse. Ihr Augen-Make-up hat sie aufs Outfit abgestimmt. Ihr Aussehen ist ihr wichtig – wie allen jungen Frauen.

Ganz enttäuscht sei sie gewesen, als entschieden wurde, dass es wegen Corona keine Diplomfeier geben würde. Ihr Cocktailkleid in Blau mit Spitze hatte die junge Frau ja bereits gekauft. Kurzerhand lud die Chefin Angehörige, und Ausbildner ins Restaurant ein und der Abschluss zur Praktikerin PrA Hauswirtschaft wurde doch noch gebührend gefeiert.

Im Seefeld ist Lynn auch häufig in ihrer Freizeit anzutreffen. «Ich gehe gern schwimmen im See oder im Pool und fahre gern Velo.» Und manchmal kommt sie auch mit Kollegen aus ihrer Aussen-WG in Sarnen hierher. Vier Tage in der Woche arbeitet sie im Restaurant Seefeld, einen im Personal-Restaurant.

Praktika auf dem ersten Arbeitsmarkt sind ein «Glücksfall»

Zur Zeit bildet die Stiftung Rütimattli acht Lernende aus. Vier von ihnen absolvieren ein externes Praktikum. «Für uns ist das ein Glücksfall, dass wir im Seefeld so einen guten Partner haben», lobt Thomas Achermann, der bei der Stiftung Rütimattli zuständig ist für Berufliche Integration. «Es gibt immer wieder Auszubildende, die am sozialen Leben teilhaben und auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt werden möchten. Lynn hat gesagt, sie möchte gern in einem Restaurant arbeiten» erzählt Achermann. Ein Praktikum sei dafür natürlich ein schöner Einstieg. Barbara Burri sagt:

«Wenn sie will, kann sie nächstes Jahr wieder bei uns arbeiten.»