Dieser Obwaldner Malverein produziert seit 20 Jahren Kunst in einer alten Backstube Im Atelier des Malvereins Pennello d’Oro in Kägiswil stapeln sich Kunstwerke. Die Ausstellung zum 20. Geburtstag fiel jedoch Corona zum Opfer. Romano Cuonz 22.11.2020, 17.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Anton Weibel, Gründer des Malvereins Pennello d’Oro, im Gemeinschaftsatelier. Bild: Romano Cuonz (Kägiswil/Sarnen, 22. Oktober 2020)

In der ehemaligen Backstube an der Kägiswiler Kreuzstrasse steht zwischen Leinwänden, Staffeleien, Farbpaletten und Bildern Anton Weibel. Der Hobby-Künstler hält in der Hand einen Pinsel und gibt damit einem Panoramabild den letzten Schliff. Es zeigt die Obwaldner Landschaft vom Sarnersee bis hin zu Stanserhorn und Pilatus. Weibel, der in Sarnen aufgewachsen und zur Schule gegangen ist, malt in unverkennbar impressionistisch inspiriertem Stil. Er erklärt:

«Ich lasse mich gerne von bekannten Werken inspirieren, wandle sie dann aber nach eigenem Gutdünken ab.»

Beruflich arbeitete Weibel bis zu seiner Pensionierung bei der Zuger Polizei. Während 30 Jahren war er dort kriminalpolizeilicher Ermittler bei Kapitalverbrechen wie etwa Raubüberfällen oder Mord. «Als Ausgleich zu dieser herausfordernden Arbeit habe ich immer schon gerne gemalt», sagt Anton Weibel. Ein Hobby allerdings, das mehr Platz brauchte, als in einer normalen Wohnung vorhanden war. Ein Atelier besass Weibel nicht.

Erstes Atelier muss wegen Renovation umziehen

Doch dann – vor ziemlich genau 20 Jahren – traf er bei einem Besuch in der Obwaldner Heimat Otto Spichtig. «Er hatte wie ich Malkurse absolviert und war auf der Suche nach einem Atelier», erzählt Weibel. Der Zufall wollte es, dass die dem ehemaligen Sarner Hotel Mühle angegliederte Bäckerei frei wurde. Die beiden Hobbykünstler, zu denen sich bald auch Brigitte Sonnenberg gesellte, mieteten die Lokalität als Atelier und gründeten einen Verein. Sinn und Zweck war es, ein gemeinsames Atelier zum Malen und Zeichnen zu finanzieren und zu betreiben. Jeder und jede sollte hier malen, was ihn oder sie gut dünkte. Das Unterfangen glückte.

Bald schon besassen elf Mitglieder, Frauen und Männer zwischen 42 und 82 Jahren, einen Schlüssel, um in der Mühle ihrem Hobby zu frönen. Dann und wann machten einige von ihnen durch Einzelausstellungen in Cafés und Verkaufsgeschäften auf sich aufmerksam. Immer wieder unternahmen sie gemeinsame Malausflüge oder besuchten Ausstellungen und Vorträge. Neun Jahre sorgten die Hobbykünstler in der ehemaligen Mühle für viel Leben und manchen Farbtupfer. Doch dann war Schluss: Wegen dem Verkauf und der Renovation der ganzen Liegenschaft mussten sie ausziehen. Aber alle waren sich einig: es musste weitergehen, irgendwie und irgendwo.

Von einer Bäckerei zur nächsten

Im November 2009 -noch bevor das zehnjährige Jubiläum anstand – war eine Lösung gefunden. Die Malerinnen und Maler zogen samt Staffeleien, Farbkästen, Pinseln und Bildern von einer alten Bäckerei zur nächsten. Von der Sarner Mühle in die frühere Bäckerei Meyer an der Kreuzstrasse in Kägiswil. 2010 feierte dieser ziemlich einzigartige Verein dann sein zehnjähriges Jubiläum mit einer gemeinsamen Ausstellung im Betagtenheim «D’r Heimä» in Giswil. Auch einen klangvollen Namen hatte man sich inzwischen zugelegt: Pennello d’Oro, was so viel wie «Goldener Pinsel» bedeutet. «Von den einstigen Gründungsmitgliedern sind heute nur noch Otto Spichtig als Präsident, Brigitte Sonnenberg und ich dabei», stellt Anton Weibel fest. Im Verlauf der Jahre seien zwei Mitglieder verstorben, einige gegangen und andere neu hinzugekommen.

Was ihn besonders freue, so Weibel:

«Auch heute zählt der Malverein Pennello d’ Oro wieder zehn Mitglieder, zwei Männer und acht Frauen.»

Das diesjährige Gruppenbild des Malvereins Pennello d'Oro: von links hintere Reihe: Sabina Renggli, Jeannette Bucher, Spiri H. Bach, Monika Kathriner, Helena Feierabend und Christine Eberli. Vordere Reihe: Anton Weibel, Karina Wieland, Brigitte Sonnenberg und Otto Spichtig. Bild: Romano Cuonz (Kägiswil / Sarnen 28.Juli 2020)

Die begabte Aquarellmalerin Spiri H. Bach sei mit 89 Jahren die älteste und Neumitglied Karina Wieland mit 26 die jüngste Malerin. Geht man im Kägiswiler Atelier von Raum zu Raum, macht man eine Entdeckung nach der andern. Da hängen Otto Spichtigs Landschaften, gemalt in einem ganz eigenen, naturalistischen Stil. Ähnlich wie jene von Brigitte Sonnenberg. Dort sind Tänzerinnen von Jeannette Bucher. Sie fängt vorzugsweise Motive aus der klassischen Malerei ein. Auch Sabina Renggli bleibt beim Malen ganz und gar realistisch. Bei Christine Eberli entdecken wir weihnächtliche Sujets. Helena Feierabend, die längere Zeit in Südafrika gelebt hat, lässt uns an einer gemalten Safari teilnehmen. Und auch Monika Kathriner überrascht mit fein gearbeiteten Bildern. Alles Werke, die für eine grosse Ausstellung bereitstanden. Der Malverein Pennello d’Oro hätte sie zu seinem 20. Geburtstag im Kurhaus am Sarnersee einer breiten Öffentlichkeit zeigen wollen. Corona hat es verhindert. Doch Anton Weibel tröstet seine Kolleginnen und Kollegen: «Aufgeschoben ist nicht unbedingt aufgehoben!»

Hinweis Das Atelier des Malvereins Pennello d’Oro befindet sich an der Kreuzstrasse 19 in Kägiswil. Auskunft dazu gibt: Otto Spichtig, 041 660 32 54