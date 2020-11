Ski Alpin Marc Gisin tritt per sofort vom Spitzensport zurück Nach 11 Jahren schliesst Marc Gisin das Spitzensport-Kapitel.

Der Skirennfahrer aus Engelberg hat aus gesundheitlichen Gründen seinen sofortigen Rücktritt bekanntgegeben. 30.11.2020, 09.59 Uhr

Der Engelberger Skifahrer Marc Gisin verabschiedet sich vom Spitzensport. Bild: Pius Amrein

(zim) Im Jahr 2012 beim Heimweltcup in Crans Montana zog sich Marc Gisin einen Kreuzbandriss im Knie zu. Beim Sturz im Januar 2015 in Kitzbühel erlitt er ein Schädel-Hirn-Trauma mit Hirnblutung. Noch schlimmer erwischte es ihn dann im Dezember 2018 beim Sturz in der Abfahrt von Gröden. Der grossgewachsene Athlet zog sich erneut ein Schädel-Hirn-Trauma zu sowie mehrere Knochenbrüche und eine Lungenquetschung, welche ihn beinahe das Leben kostete. Leider hat sich sein Körper aber von den schweren Verletzungen nie ganz erholt. Aus diesem Grund hat sich Marc Gisin zum Rücktritt vom Spitzensport entschieden, wie Swiss-Ski am Montag mitteilte.

Das erste Weltcup-Rennen bestritt Marc Gisin 2009 in Wengen. 100 weitere Starts erfolgten auf höchster Wettkampf-Stufe. Der 32-jährige Athlet war vor allem in den Speed-Disziplinen zu Hause. Seine besten Weltcup-Ergebnisse waren zwei fünfte Plätze auf der Streif in Kitzbühel. Der Schritt ganz nach vorne blieb Gisin jedoch verwehrt.