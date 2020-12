Plattentaufe Die Sachsler Vollblutmusikerin Marie Louise Werth veröffentlicht ein Weihnachtsalbum Marie Louise Werth muss zurzeit auf ihre Weihnachtstour verzichten. Ihre Fangemeinde kommt dafür in den Genuss einer neuen CD. Primus Camenzind 15.12.2020, 14.15 Uhr

In den vergangenen 16 Jahren tourte die in Sachseln lebende Bündner Sängerin und Pianistin Marie Louise Werth während der Adventszeit durch die Schweiz. «Die ersten 13 Jahre bestritt ich die Tourneen mit dem Vokalensemble Furbaz, seither mit meiner eigenen Mountain Swing Big Band», sagt sie.

Die Sängerin/Pianistin Marie Louise Werth. Bild: PD

Die 57-jährige Vollblutmusikerin, welche im Jahr 1989 mit Furbaz und dem rätoromanischen Lied «Viver senza tei» am Eurovision Song Contest einen Erfolg verbuchte, erinnert sich im Gespräch an viele Weihnachtskonzerte in meistens ausverkauften Sälen. Solche Höhepunkte ihres künstlerischen Schaffens wünsche sie sich auf jeden Fall wieder zurück.

Zweite Welle stellte alles auf den Kopf

«Wir wagen es trotzdem und lassen unser Publikum nicht im Stich», entschied Marie Louise Werth noch im Sommer. Voller Zuversicht wurde das Bühnenprogramm für die Weihnachtstour 2020 vorbereitet und der Vorverkauf gestartet. «Die zweite Coronawelle stellte jedoch auch in meinem Team alles auf den Kopf und zwang uns zur Absage», erklärt die Künstlerin mit leiser Wehmut.

Den ersten Schock erlitt sie wegen der Pandemie allerdings bereits im März. Sie sagt: «Es ging plötzlich alles den Rhein hinunter, wie wir Bündner sagen.» Keine Auftritte mehr, zahlreiche von ihr in Gesang und Klavier unterrichtete Privatschüler blieben aus, «und wie vielen Kolleginnen und Kollegen wurde dadurch auch mir der Boden unter den Füssen weggezogen.» Die Musikerin wollte sich allerdings nicht tatenlos in eine Ecke stellen und kam deshalb «dank Corona» auf die spontane Idee, eine Weihnachts-CD einzuspielen. «Etwas, was nur zwei Jahre nach meinem letzten Soloalbum ‹A Breeze Of Emotions› vorher gar nicht geplant war.» Falls die Tournee 2020 nicht stattfinden sollte, würde ihr und ihrem treuen Publikum wenigstens dieser Tonträger bleiben, dachte sie sich.

Die Sängerin und Pianistin Marie Louise Werth veröffentlicht ein neues Weihnachtsalbum. Bild: PD

In der Tat: Es gab Arbeit für sie und ihre Musiker. Nicht zuletzt dank einem grosszügigen Sponsor konnte das Team im Zeitraum von drei Monaten im Studio das neue Album einspielen und produzieren.

Vielfalt in Sprache und Stil

Zum Inhalt: «Es sind 16 Lieder in romanischer, deutscher und englischer Sprache sowie im Deutschschweizer Dialekt», präzisiert die Musikerin. Weihnachten sei bekanntlich das Fest der Liebe, «und mit meinem Flair für das Romanische nannte ich die CD einfach ‹Magia d’Amur› – Magie der Liebe».

In den Jahren mit der Bigband entstanden immer wieder neue Titel. «Unter ihnen gab es Songs, welche ich unbedingt aufnehmen wollte. Auch verschiedene Stilrichtungen sollten zu einem abwechslungsreichen Album beitragen.» So entstand eine Liste mit besinnlichen, bewegten und schwungvollen Liedern und Arrangements. Tunes aus den USA und einige Weihnachtsklassiker aus der abendländischen Kultur durften ebenfalls nicht fehlen. «Als Sängerinnen und Sänger kommen auch zwei tolle Background-Vokalistinnen und sogar meine Musiker kommen zum Zug», verrät die Produzentin. Auf den Wunsch der Band schrieb die in Disentis geborene Marie Louise Werth nämlich den A-cappella-Song «Car Pignet Affon Carin» – ein Lied, welches fast ausschliesslich von Chorgesang geprägt ist:

Der wichtigste Song ihrer Karriere, «Viver senza tei», ist auf dem Album erstmals als Instrumentalversion zu hören:

Der vergangene Herbst bleibt Marie Louise in bester Erinnerung: «Die Faszination meiner Studiomusiker war gross und das Bewusstsein, auch in unserer Branche in schwierigen Zeiten etwas zu bewegen, tat uns allen gut!»

Das Album «Magia d’Amur» ist im Fachhandel oder via Web www.marielouisewerth.ch erhältlich.