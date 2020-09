Massnahmen am Lungerersee zeigen erste Wirkung Weil zu viel Abfall liegen bleibt, wurde in Lungern ein Abfallregime eingeführt. Weitere Massnahmen gegen die negativen Folgen der vielen Fischer und Gäste am Lungerersee werden bald folgen. Die Lungerersee AG zieht eine erste Bilanz. Florian Pfister 08.09.2020, 05.00 Uhr

Gemeinsam unterwegs für die Abfallentsorgung: die Teams vom Werkdienst und die Mitarbeitenden der Lungerersee AG. Bild: PD

Fischen im Lungerersee ist beliebt. Weil so viele Menschen das Gewässer besuchen, bleibt aber auch viel Abfall liegen. Daran und an den Wildparkierern stört sich die einheimische Bevölkerung. Damit der See aufgrund dieser negativen Einflüsse nichts von seiner Anziehungskraft einbüsst, hat der Verwaltungsrat der Lungerersee AG zusammen mit der Gemeinde im Sommer einen Katalog mit kurz-, mittel- und langfristigen Massnahmen erstellt – nun zieht er eine erste Bilanz.

Priorität hat das Litteringproblem rund um den See. Es bleibt viel Abfall liegen. Deshalb hat die Gemeinde Lungern zusammen mit der Lungerersee AG ein Abfallentsorgungsregime umgesetzt. «Das Konzept hat sich bewährt», sagt Monika Vogler, Verwaltungsratspräsidentin der Lungerersee AG drei Monate nach Einführung des neuen Abfallregimes. Es wurden mehr Entsorgungsmöglichkeiten installiert. Insgesamt hat die Lungerersee AG im Jahr 2019 etwa 1500 Kilogramm Abfall rund um den See eingesammelt und entsorgt. Das Ufer wird jetzt mindestens zweimal pro Woche von Mitarbeitern der Firma und des Werkdiensts von Abfall befreit. Die Gemeinde und die Lungerersee AG teilen sich dabei Uferabschnitte auf. «Der Aufwand lohnt sich. Das Gebiet ist nun viel sauberer», so Vogler. Wie viel Abfall eingesammelt wurde, kann Vogler nicht beziffern.

Viele Schweizer Gäste im vergangenen Sommer

Bedingt durch die Coronapandemie besuchen neben den Fischern vermehrt Schweizerinnen und Schweizer den Lungerersee. Damit häufte sich der Abfall aber nicht zusätzlich, wie Monika Vogler sagt. Denn der ansonsten rege Aufmarsch von ausländischen Gästen fand bekanntlich nicht statt. «Viele Schweizer haben diesen Sommer erstmals die Schönheit rund um den Lungerersee entdeckt», freut sich Vogler.

Littering ist aber nicht die einzige Schattenseite des Fischerparadieses am Lungerersee. «Das Parkplatzproblem lässt sich nicht von heute auf morgen lösen», sagt Monika Vogler. Dabei geht es um wildes Parkieren rund um den See. «Die Frage ist dabei die, was sich politisch, und vor allem in welcher Zeit, umsetzen lässt.» Die Gemeinde Lungern teilt auf Anfrage mit, dass weitere Massnahmen in der Umsetzung oder demnächst geplant seien. Zurzeit wird ein Parkierungskonzept erarbeitet, um diesem Problem entgegenzuwirken. Auch Lebensräume von Amphibien und Vögeln sollen besser geschützt und artgerecht gestaltet werden.

Weitere Zunahme der Patente ist nicht geplant

Die Fischerei ist für die Gemeinde Lungern ein wichtiger Leistungsträger für den Tourismus. Eine weitere Zunahme der verkauften Patente ist für den Verwaltungsrat der Lungerersee AG aber kein Thema. Die Statistik der vergangenen fünf Jahre weise keine starken Schwankungen oder gar grosse Ausschläge nach oben auf. Im vergangenen Jahr hat die Lungerersee AG 16'900 Tages- und 860 Jahrespatente an die Fischer verkauft.

Erfreulich sei, heisst es beim Fischerparadies, dass die ausgesetzten Regenbogenforellen die Laichgelege von anderen Fischen oder Amphibien nicht nachweislich räubern. Während der Laichzeit 2020 habe ein ausserkantonal beauftragtes Unternehmen den Mageninhalt von 150 Regenbogenforellen untersucht. Keine von diesen habe Rückstände von anderen Laichgelegen aufgewiesen.

Petitionäre forderten eine massvolle Befischung

Das Fischerparadies wurde vor zehn Jahren vom Verein Fischerfreunde, der Gemeinde Lungern und Lungern Tourismus ins Leben gerufen. Heute wird es von der Lungerersee AG betrieben. 525 Petitionäre forderten eine massvolle Befischung des Lungerersees. Für Anwohner und Umwelt sei mit dem regen Fischereitourismus eine nicht tolerierbare Grenze überschritten worden. Klaus Bürgi, Betreiber des Campings Obsee, koordinierte die Petition. Auf Anfrage unserer Zeitung will er die Sommerbilanz der Lungerersee AG nicht kommentieren. Er anerkennt, dass das Fischerparadies und die Gemeinde an Lösungen arbeiten. Doch noch sei es zu früh, um die Erfolge zu beurteilen.