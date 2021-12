Raumplanung Engelberg erhält einen neuen Masterplan Wie soll sich das Klosterdorf in den kommenden 15 Jahren weiterentwickeln? Antworten darauf finden sich im Masterplan, welcher der Bevölkerung präsentiert wurde. Jetzt läuft die öffentliche Mitwirkung. Martin Uebelhart Jetzt kommentieren 16.12.2021, 17.31 Uhr

Die Gemeinde Engelberg gibt sich einen neuen Masterplan. Am Mittwochabend orientierte der Gemeinderat über das Werk und startete gleichzeitig die öffentliche Mitwirkung. «In den vergangenen zwei Jahren hat sich eine 20-köpfige, breit abgestützte Ortsplanungskommission unter der Leitung von Gemeinderat Martin Mahler mit der künftigen räumlichen Gestaltung unseres Tals auseinandergesetzt und den Masterplan ausgearbeitet», sagte Talammann Alex Höchli. Die Kommission habe engagiert und zukunftsgerichtet die künftige räumliche Entwicklung des Dorfes skizziert und Schwerpunkte gesetzt, die der Gemeinde im Rahmen des kantonalen Richtplans 2019 in Auftrag gegeben worden seien. «Die zeitliche Perspektive des Masterplans ist auf die nächsten 15 Jahre ausgerichtet», so Höchli.