Matura Obwalden: Das sind die besten vier Maturandinnen

Matura Obwalden Die Besten sind vier Frauen Sie haben alles gegeben, und jetzt haben sie's geschafft. Für diese vier Frauen hat sich der Einsatz gelohnt. Sie wurden ausgezeichnet als Beste ihres Jahrgangs. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 25.06.2022, 19.49 Uhr

Céleste Burch. Beste Maturandin an der Kantonsschule Obwalden Nadia Schärli (Sarnen, 25. Juni 2022)

Die Beste: Céleste Burch (18) aus Kerns mit Note 5,54: «Gerechnet hab ich nicht damit, gehofft hab ich's schon. Ich hab sicher viel gearbeitet, aber ich hab Glück gehabt, dass mir Schule so leicht fällt. Ich möchte Veterinärmedizin studieren, dafür brauche ich noch den Numerus Clausus. Mein Tipp für andere? Man soll sich Mühe geben, aber das Wichtigste ist, dass es einem gut geht und man seine Grenzen respektiert.»

Julienne Prinsen, Zweitbeste Maturandin der Kantonsschule Obwalden Nadia Schärli (Sarnen, 25. Juni 2022)

Zweitbeste: Julienne Prinsen (19) aus Kägiswil mit Note 5,23: «Mein Schnitt entspricht etwa meinen Vornoten, von dem bin ich schon ausgegangen. Ich hatte schon höhere Erwartungen und habe versucht, sie zu erfüllen. Ich mache ein Zwischenjahr. Viele sagen ja über die Schule, was man hier lernt, braucht man später nicht mehr. Aber der Prozess des Lernens an sich ist, was man mitnimmt und später brauchen kann.»

Mona Dillier, Zweitbeste an der Kantonsschule Obwalden Nadia Schärli (Sarnen, 25. Juni 2022)

Zweitbeste: Mona Dillier (18) aus Sarnen mit Note 5,23: Ich habe mir eigentlich nicht gross Gedanken über die Noten gemacht. Durch den Aufwand, den ich in den letzten Jahren betrieben hab, konnte ich mit einer gewissen Lockerheit an die Matura-Prüfungen gehen. Jetzt freue ich mich drauf, wieder mehr Zeit für die Musik zu haben. Ich spiele Waldhorn und Klavier. Ich werde Architektur an der ETH studieren.

Ronja Rietveld, Drittbeste an der der Kantonsschule Obwalden Nadia Schärli (Sarnen, 25. Juni 2022)

Die Drittbeste: Ronja Rietveld (18) aus Sarnen mit Note 5.19: Ich hatte zwar gute Vornoten, musste aber halbkrank an die schriftlichen Prüfungen. Deshalb hat mich das gute Resultat überrascht. Im September werde ich ein Teilzeit-Geographie-Studium in Zürich beginnen und weiter Biathlon als Leistungssport betreiben. Bis dahin will ich mich erholen. Ich freue mich auf die Ferien mit meinen Freundinnen in Barcelona.

