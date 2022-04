Ergänzung zum Unterricht: Netflix dient als Lerntool

Maturaarbeit Englisch-Wortschatz dank Netflix verbessern: Nützt der Streamingdienst Jugendlichen dabei? Die Engelbergerin Mirjam Christen wollte herausfinden, ob Schülerinnen und Schüler davon profitieren, wenn sie die Inhalte von Netflix auf Englisch schauen. Die Motivation sei höher, als im Lernbuch zu blättern. Florian Pfister Jetzt kommentieren 20.04.2022, 16.30 Uhr

Es ist inzwischen zur Routine bei vielen Menschen geworden: Am Abend schaltet man Netflix oder einen anderen Streamingdienst ein und schaut eine Serie weiter oder beginnt einen Film. Auch Mirjam Christen tut dies. Sie ist eine von über 220 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten weltweit. Statt in ihrer Muttersprache Deutsch schaut sie die Inhalte auf Englisch. Die Schülerin der Stiftsschule Engelberg hat sich die Frage gestellt, inwiefern der Streaminganbieter Schülerinnen und Schülern dabei hilft, ihren englischen Wortschatz zu verbessern und zu erweitern. Diesem Thema widmete sie ihre Maturaarbeit.

Maturandin Mirjam Christen im Internat der Stiftsschule Engelberg. Bild: Urs Hanhart (Engelberg, 7. April 2022)

Die Stiftsschule Engelberg unterrichtet zweisprachig, deshalb wollte sich Mirjam Christen der englischen Sprache widmen. «Mir selber hat Netflix sehr dabei geholfen, effizient Englisch zu lernen», sagt die 19-Jährige. «Ich wollte wissen, ob auch andere Jugendliche diese Erfahrung machen.» Dass sie ihre Arbeit sogleich in der Fremdsprache erstellen musste, stellte sie vor keine grösseren Schwierigkeiten. Auch andere Arbeiten musste sie bereits in Englisch verfassen, so sei sie gut darauf vorbereitet gewesen.

Untertitel sind ein wichtiger Teil des Lernprozesses

Um Antworten zu bekommen, hat Mirjam Christen eine Umfrage bei der Stiftsschule Engelberg und beim Kollegi Stans durchgeführt. Insgesamt nahmen 119 Schülerinnen und Schüler teil, die über einen Netflix-Account verfügen und dessen Muttersprache nicht Englisch ist. Aus der Umfrage kommt hervor, dass viele Befragte den Streamingdienst bereits als Lerntool nutzen.

Besonders dem Einsatz von Untertiteln schreibt Mirjam Christen eine grosse Bedeutung zu.

«Man hört Leute sprechen und liest noch. So weiss man gleichzeitig, wie unbekannte Wörter ausgesprochen und wie sie geschrieben werden.»

Netflix biete eine spielerische Art, alltägliche Gespräche mitzuverfolgen. Zudem würden Streaminganbieter die Motivation steigern, die Fremdsprache zu lernen. «Für mich ist es nicht wirklich lernen», sagt Mirjam Christen. «Es ist eine Freizeitaktivität, die einen positiven Nebeneffekt bringt.»

Durch Filme und Serien allein könne man aber andere Sprachen nicht vollständig erlernen, ist Mirjam Christen überzeugt. Die Grammatik beispielsweise eigne man sich besser in der Schule oder Kursen an. Netflix biete jedoch eine gute Ergänzung zum Unterricht. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, dass das Vokabular mit Netflix einfacher zu erlernen ist als mit einem Buch. Jedoch sind sie sich nicht sicher, ob ihre Netflix-Nutzung unmittelbaren Einfluss auf ihre Leistungen in Prüfungen und Essays hat. Durch englische Filme, Serien oder sonstige Videos lerne man unbewusst, sagt Mirjam Christen dazu. «Ich persönlich könnte zumindest keine spezifischen Wörter aufzählen, die ich durch Netflix gelernt habe.»

Unterschiede zwischen den Schulen

Auch wenn es nicht Teil ihrer Arbeit war, stellt Mirjam Christen Unterschiede zwischen den beiden Schulen fest. «In Engelberg nutzen mehr Leute Netflix als Lerntool. Vielleicht hat dies damit zu tun, dass der Druck in Stans weniger hoch ist, weil das Kollegi keine zweisprachige Schule ist.» Sie hebt jedoch hervor, dass auch viele Schülerinnen und Schüler aus Stans Filme und Serien benutzen, um ihr Englisch zu verbessern.

Sie sieht die Schulen nicht in der Pflicht, Inhalte von Streamingdiensten in den Schulunterricht zu integrieren und den Schülerinnen und Schülern beispielsweise aufzugeben, Filme oder Serien als Hausaufgabe zu schauen. «Jeder sollte selbst überlegen, ob er diese Methode braucht, um sein Englisch zu verbessern», sagt Mirjam Christen.

«Nicht jeder hat einen Netflix-Account. Aber ein englisches Youtube-Video tut es auch.»

