Maturafeier Sarnen: Die Besten posieren fürs Foto.

Maturafeier Sarnen Die Champions Die besten posieren fürs Foto. Marion Wannemacher 20.06.2021, 08.35 Uhr

Lars Wolfisberg erreichte einen Notenschnitt von 5,58 und ist somit der Beste. Mit 5,19 ist Rebecca Guggenbach Drittbeste. Bild: Izedin Arnautovic (Sarnen, 19. Juni 2021)

Der beste Maturand, Lars Wolfisberg aus Alpnach, mit 5,85 weiss auch nicht genau, wie er so einen Schnitt geschafft hat. Er sagt: «Die Vornoten waren schon gut. Es galt, diese zu halten. Für die Prüfungen hab ich nicht extrem viel gemacht, aber es ist gut aufgegangen. Ich lerne meistens nicht so lang am Stück, sondern eher auf mehrere Fächer verteilt. Vielleicht funktioniert das für andere auch. Ich werde Wirtschaft in Luzern studieren. Heute am Abend feiern wir aber erst mal unter uns Schülern.»



Mit 5,19 ist Rebecca Guggenbach aus Wilen Drittbeste, sagt: Ich freu mich total, bin so froh, dass ich das abgeschlossen hab und bin sehr überrascht, dass ich die Drittbeste bin. Ich werde in Freiburg Biologie studieren. Ein bisschen traurig bin ich aber auch, dass wir alle auseinandergehen und jeder etwas anderes macht. In der Schule habe ich gelernt, selbständig zu sein, durchzuhalten, durchzubeissen. Und wenns schlechte Momente gibt, es kommen immer wieder bessere.

Die Zeitbeste Nina Dänzer mit 5,42 verzichtete auf ihren persönlichen Wunsch hin auf ein Interview mit Foto.