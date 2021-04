Medizin 33 Jahre Einsatz für leidende Füsse Thomas Habermacher ist ein Orthopädie-Schuhmacher-Pionier und hilft bei Fussleiden mit Einlagen und Massschuhen. Romano Cuonz 12.04.2021, 05.00 Uhr

Thomas Habermacher (re) und Mitarbeiter Alain Stirnimann. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 8. April 2021)

Wer die Werkstatt des Sarner Orthopädie-Schuhmachermeisters Thomas Habermacher betritt, staunt zuerst einmal: Auf Regalen stapeln sich «des Schusters Leisten» in grosser Zahl und verschiedensten Grössen. An Wänden und auf Tischen gibt es Werkzeuge aller Art, dazwischen auch komplexe Maschinen. Und mittendrin arbeiten zwei Frauen und zwei Männer. Alles gelernte Orthopädie-Schuhmacher und Schuhmacherinnen: Da ist Meister Alain Stirnimann und neben ihm schaffen Ronnie Hadorn, Vanessa Gsteiger und Steffi Burch.

«Im Team fertigen wir Einlagen, orthopädische Schuhzurichtungen und Massschuhe auf verschiedenste Fussleiden an»,

sagt Habermacher. In seinem Fachgebiet gilt der Sachsler als Innerschweizer Pionier der ersten Stunde. Als er 1988 sein Geschäft eröffnete, deckte er für Luzern und die Urschweiz noch als einziger Orthopädie-Schuhmacher das ganze Spektrum ab. «Heuer feiern wir mit 33 Jahren ein Schnapszahl-Jubiläum, das freut uns.»

Steiler Aufstieg in seltenem Handwerk

«Mein Vater war Schuhmacher, und ich wusste schon als Sechstklässler, dass ich in seine Fussstapfen treten wollte», erinnert sich Thomas Habermacher. Nach der Sekundarschulklasse absolvierte er vorerst eine Schuhmacherlehre in Ruswil. Darauf arbeitete er vier Jahre in der Orthopädieschuhmacherei der Zürcher Universitätsklinik Balgrist. «Ich war 24-jährig, als ich die Schuhmacher-Meisterprüfung machte», erzählt er. 1990 übernahm er das elterliche Geschäft und bildete sich berufsbegleitend auch noch zum Orthopädie-Schuhmachermeister aus. Als langjähriger Verbandspräsident war er es, der später dafür sorgte, dass junge Leute auch auf direktem Weg eine vierjährige Orthopädie-Schuhmacherlehre machen können.

«Angefangen habe ich in Sachseln noch ganz allein»,

erinnert sich Habermacher. «In unserem heutigen Sarner Geschäft arbeiten neben meiner Frau Marlene noch sieben weitere Leute, dazu noch Lernende», sagt er. Auch wenn er längst nicht mehr der einzige Fachmann in der Innerschweiz sei, bleibe sein Terminkalender mit Kunden aus Ob- und Nidwalden, aber auch aus Luzern, Uri und dem Berner Oberland, meist randvoll.

Herzstück in Thomas Habermachers Geschäft ist der Fussberatungsraum. Dort empfängt er seine «Patienten». Eben betritt der Stanser John Grogg den Raum. «Ich habe einen angeborenen Klumpfuss mit Riesenwuchs und dazu als Dreijähriger noch Kinderlähmung gehabt», erzählt der pensionierte Anästhesiepfleger. Trotz mehrerer Operationen müsse er seither Massschuhe tragen, zwei Paar pro Jahr gestehe ihm die IV zu. Seit 33 Jahren fertige diese Thomas Habermacher an. «Er ist sehr flexibel, beantwortet all meine Fragen und versucht, selbst spezielle Wünsche punkto Farbe und Eleganz zu erfüllen», lobt Grogg.

Die meisten Patienten werden Habermacher von Ärzten zugeschickt. «Ganz wichtig ist für mich das einführende Gespräch, ich will genau wissen, wie es um das Leiden steht», sagt der Orthopädie-Schuhmacher. Danach hat der Patient auf eine Glasplatte zu stehen. Ein ausgeklügeltes Computer-Programm erfasst 1 zu 1 seine Fussabdrücke. «Danach entscheide ich, welche Massnahmen ich treffen will», erklärt Habermacher. Die Zahl der verschiedenen Fussleiden sei gross: Das gehe von unfallbedingten Problemen über Spreizfuss, Knickfuss, Senkfuss bis hin zu Krankheiten. Dazu zählen etwa Polyarthritis, Polyneuropathie, Ulkus, Hallux, Hammerzehen. Aber auch hartnäckige Wunden, die infolge einer Diabeteserkrankung nicht mehr heilen. Habermacher weiss aus Erfahrung:

«Meistens können wir durch Sohlen, Orthesen oder mit Spezialschuhen, eine Entlastung erreichen.»

Zusammenarbeit mit dem Spital

Als das Obwaldner Kantonsspital alle Berufsleute, die mit Diabetes Patienten zu tun haben zu einem sogenannten «Wundnachmittag» einlud, hielt Thomas Habermacher dort einen Vortrag über seine Arbeit. «Darauf wurde ich angefragt, ob ich mit dem Spital enger zusammenarbeiten wolle», sagt er. Seither schaue er einmal im Monat, gemeinsam mit Arzt und Fachfrauen Wunden an, die versorgt werden müssten. Gemeinsam würde dann beraten, wie man helfen könne. «Beispielsweise konnten wir einer Frau, die unter einem Zeh eine offene Wunde hatte, innerhalb von sechs Wochen helfen» freut sich Habermacher.

Patienten, denen er mit seinem Wissen und Können Linderung verschafft, sehen ihn oft als wahren Zauberer an. Wen wundert’s: Zauberei – vor Corona-Zeiten mit bis zu 40 Vorstellungen pro Jahr – ist sein Hobby. «Da werde ich zu jemand ganz anderem!», lacht Thomas Habermacher.

