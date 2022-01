Obwaldner Kantonsspital: Kommt es zur Schliessung?

Das Problem der mangelnden Informationspolitik bezüglich Spital und Gesundheitswesen ist auch im Obwaldner Kantonsparlament erkannt worden. Der in Sachen Gesundheitsfragen engagierte Sarner Kantonsrat und Augenarzt Gregor Jaggi (CVP/Mitte) sagt auf Anfrage: «Dass im Bereich Spitalentwicklung zu viele Fragen offen sind, war auch im Kantonsrat schon mehrfach Anlass für eine Vielzahl von parlamentarischen Vorstössen diverser Parteien.» Darunter seien auch Fragen zur Verteilung der Aufgaben in den verschiedenen Departementen der einzelnen Regierungsmitglieder gewesen.

Gregor Jaggi. Bild: PD

Die Motion der CVP/Mitte-Fraktion zur Veröffentlichung des Berichtes der Taskforce Versorgungsstrategie im Akutbereich reihe sich dabei nahtlos ein, so Jaggi. «Die Geheimnistuerei der Regierung mit Geheimhaltungsverpflichtungen und Kommissionsgeheimnis der involvierten Stellen muss endlich gestoppt werden.» Die Bevölkerung brauche einen vollständigen Überblick über die Situation, auch wenn diese kompliziert sei. «Nur so kann wieder Vertrauen geschaffen und eine Vorlage erarbeitet werden. Eine, die am Ende auch eine Volksabstimmung überstehen wird.»

Einigkeit bestehe bei den meisten wohl darin, dass man den Spitalstandort Sarnen so gut als möglich und in einer nachhaltigen Art und Weise erhalten will, sagt Jaggi weiter. «Inklusive stationärem Angebot.» Dieses sei nicht nur für die Hausärzteschaft wichtig. «Für diese Herkules-Aufgabe braucht es hervorragende kommunikative Eigenschaften der entsprechenden Führungspersonen und den Mut zur vollen Transparenz. Beides ist völlig unabhängig von einer Parteizugehörigkeit.» (cuo)