50 JAHRE FRAUENSTIMMRECHT Hanny Wallimann war mehr als «nur» eine Frauenrechtlerin Die «Briefe an die da oben» der Sarnerin Hanny Wallimann sind neu entdeckt worden. Robert Hess 06.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hanny Wallimann-Bracher, Sarnen (1919-1994), spricht an der Obwaldner Landsgemeinde 1982. Bild: Keystone (Sarnen, 25. April 1982)

«Ich protestiere nicht mit faulen Eiern und Tomaten, nicht mit Sitzstreik vor dem Bundeshaus und nicht als Samichlaus vor dem Gericht», schreibt die damals 44-jährige Sarnerin Hanny Wallimann-Bracher am 5. März 1963 an Heiner Gautschy. «Ich schätze Ihre Briefe und Kommentare, aber eines vergessen Sie oft: Die Frau ist dem Manne ebenbürtig. Das schleckt keine Geiss weg», belehrt sie den bekannten Radio-Journalisten.

Schliesslich bricht im Brief an Gautschy die Klage über die «Missachtung der Frauen» aus dem Innersten von Hanny Wallimann durch: «Ich protestiere nur mit Worten: Diese sollen aber ätzen wie Ameisensäure an diesem längst verkalkten Unrecht.» Und weiter: «Hergottnocheinmal, zum Donnerwetter, Sternefeufi, Sappermoscht, wir Frauen sind doch nicht die letzten Unterhunde in diesem Land!»

Das Buch «Briefe an die da oben»

Die Gleichberechtigung von Mann und Frau, die Einführung des Frauenstimmrechtes, bessere Bildungsmöglichkeiten für Mädchen sowie harsche Kritiken an den Machtträgern in Politik, Religion und Gesellschaft ziehen sich wie ein roter Faden durch die unzähligen Briefe von Hanny Wallimann, die sie an bekannte Journalisten, Kommentatoren und Politiker geschrieben hat. Eine Auswahl aus den 1960er- bis 1980er-Jahren ist 1985 im Buch «Briefe an die da oben» im Verlag Editions Heuwinkel, Neuallschwil/Basel veröffentlicht worden.

1971 ist es so weit: Am 7. Februar stimmt das Schweizer Volk dem Stimm- und Wahlrecht für die Frauen zu. Hanny Wallimann kommentiert:

«Die wichtigste Abstimmung seit Bestehen unseres Bundesstaates.»

Auch Frauen an der Landsgemeinde

Am 24. September 1972 sagen auch die Obwaldner Männer Ja dazu und verschaffen damit den Frauen auch den Zugang zur Landsgemeinde. Für Wallimann öffnet sich ein weiteres Forum, um unerschrocken ihre Meinung kundzutun. Viele Stimmbürger lernen die «zugezogene» Hanny Wallimann erst bei einer ihrer Auftritte an der Landsgemeinde kennen. Als «Yyseräini» fand sie im Kanton kaum Anerkennung.

«Jeden Morgen zwischen sechs und neun sitzt Hanny Wallimann an der Schreibmaschine. Dabei misst sie alles am eigenen Erleben», schreibt der «Tages-Anzeiger» im Buch.

Die Liste der Themen und angeschriebenen prominenten Personen ist lang. Nicht alles ist im reinsten Deutsch formuliert, oft ist das Spontane der sprachliche Gradmesser. So beklagte sich Hanny Wallimann 1968 beim Berliner Professor Richard F. Behrendt:

«Ich kann in der Schweiz nicht einmal stimmen, welche Männer mich regieren dürfen.»

Männer mit einem Sakrament mehr?

Im Februar 1975 teilt sie Bundesrat Willi Ritschard mit, sie habe von den Wirtsleuten im «Wilerbad» erfahren, dass eine grössere Tagung von Postleuten in Wilen abgesagt und «auf dem Bürgenstock durchgeführt werde, weil man dort bequemere Stühle» habe. «Kostet auf PTT-Spesen wohl dort doppelt so viel», kommentiert die Schreiberin.

Auf die Grossen der Kirche werden in der Frauenfrage nicht verschont. So richtet sie ans Sekretariat des Bischofs von Chur am 5. März 1973 die provozierende Frage:

«Haben die Männer in der katholischen Kirche nicht ein Sakrament mehr als die Frauen? – Nämlich die Priesterweihe.»

Immer wieder sorgt sich Hanny Wallimann-Bracher um die Kinder – auch, oder sogar vor allem für die unehelich geborenen. «Zuerst einmal muss ein Mensch, wenn er auf die Welt kommt, ein warmes Nest haben, einen Platz in der Gemeinschaft, wo er erwünscht und willkommen ist. Ein junges Menschlein darf nicht als eine misslungene Abtreibung betrachtet werden», schreibt sie unter dem Titel «Nestwärme».