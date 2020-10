20 Schülerinnen und Schüler in Giswil sind in Quarantäne Weil sich eine Schülerin der 1. Oberstufe in Giswil mit Corona angesteckt hat, sind seit Freitagnachmittag mehrere Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Auch die Primarschule und die Musikschule sind betroffen. Martin Uebelhart 19.10.2020, 15.30 Uhr

Eine Schülerin der 1. Integrativen Oberstufe (IOS) in Giswil ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nun sind 20 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. Im Rahmen des Contact-Tracings haben das kantonale Gesundheitsamt und die Schulleitung laut einer Mitteilung der Gemeinde in enger Zusammenarbeit umgehend eruiert, wer mit der angesteckten Schülerin im massgeblichen Zeitraum in engerem Kontakt stand. Für alle betroffenen Personen wurde durch den Kantonsarzt sofort Quarantäne angeordnet.

«Betroffen sind zehn Schülerinnen und Schüler aus der 1. IOS und ebenfalls zehn aus der Primarschule», sagt Isabelle Wyss Dallago, Rektorin der Schule Giswil, auf Anfrage. Die IOS-Schüler müssen nun bis am kommenden Sonntag zu Hause belieben. Für die Primarschüler endet die Quarantäne laut Isabelle Wyss zwei Tage früher. «Sie hatten im Rahmen einer Gruppe in der Musikschule Kontakt mit der später positiv getesteten Schülerin.»

Der positiv getesteten Schülerin geht es den Umständen entsprechend gut. Ein weiteres Kind wurde ebenfalls getestet, das Resultat sei negativ ausgefallen, so Isabelle Wyss. Bei einem anderen Kind sei die Entscheidung noch nicht gefallen, ob es getestet werden soll.

Schüler der 1. IOS müssen eine Maske tragen

Man habe nach den Ergebnissen des Contact-Tracing entschieden, nicht alle Schülerinnen und Schüler der 1. IOS in Quarantäne zu schicken, so Isabelle Wyss weiter. Als zusätzliche Vorsichtsmassnahme müssten aber alle Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs eine Maske tragen, teilweise auch während des Unterrichts. Selbstverständlich seien zudem weiterhin die bereits bisher schon gültigen Regeln des Schutzkonzepts der Schule Giswil auf dem gesamten Schulareal einzuhalten, heisst es in der Mitteilung.

Bereits im Frühling war der Unterricht über die elektronischen Kanäle eingeführt worden. Diese Technik wird nun reaktiviert. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler können über Videokonferenz am Unterricht teilnehmen. Als besonders hilfreich erweist sich laut der Mitteilung dabei das just auf Schuljahresbeginn 2020/2021 eingeführte «1:1-Computing». Alle Schülerinnen und Schüler der 1. IOS verfügen über ein persönliches Notebook mit den notwendigen Programmen, um auch von zu Hause aus Aufträge der Schule erledigen und am Unterricht teilnehmen zu können. «Das macht es für die verschiedenen Fachlehrpersonen einfacher als im Frühling, die Kinder aus der Ferne zu unterrichten», so Isabelle Wyss. Gewisse Lehrmittel seien nur noch digital verfügbar. Sie habe sich am Montag bei einem Besuch in der Klasse ein Bild machen können: «Die Schüler in der Quarantäne wurden zugeschaltet und konnten so am Unterricht teilnehmen.» Natürlich sei die Herausforderung für die Lehrpersonen etwas grösser, wenn ein Teil der Klasse im Schulzimmer sitze und der andere Teil zu Hause sei. Es sei nicht das Ziel, dass die Schüler in der Quarantäne die ganze Zeit online seien. «Sie erhalten Aufträge und wissen dann, was sie während einzelnen Lektionen zu tun haben», sagt die Rektorin.

Fernunterricht in der Musikschule

Die Schülerinnen und Schüler der Primarstufe werden mit angepasstem Fernunterricht beschult und durch die Lehrpersonen kompetent begleitet.

Ebenfalls wird für die von der Quarantäne betroffenen Schülerinnen und Schüler der Musikschule nun wieder Fernunterricht eingeführt. Die Musiklehrpersonen können auch hier auf ihre Erfahrungen aus der Zeit des Lockdowns zurückgreifen. Die dabei entwickelten Konzepte und Unterrichtsmethoden haben sich bewährt und sind etabliert.

Neben der erweiterte Maskentragpflicht im Bereich der 1. IOS setzt die Schule Giswil ab Dienstag die Empfehlung des Kantons um, dass Erwachsene auf dem Schulareal eine Maske tragen sollen. Die Schulleitung zeigt sich zuversichtlich, mit den getroffenen Massnahmen alles Notwendige unternommen zu haben, damit es zu keiner weiteren Ausbreitung des Virus an der Schule Giswil kommt.