Leserbrief «Mein Drahtesel bleibt im Stall» Weshalb die Einschränkungen wegen des Coronavirus für einen Leser Sinn machen. Josef Bucheli, Hergiswil 24.03.2020, 17.57 Uhr

Glück gehabt, Freitag-Vormittag, auf dem Mountainbike in Alpnach Dorf. Ich radle Richtung Sarnen. Gleichzeitig verlässt ein gelbes Auto ein Parkfeld auf der linken Strassenseite. Ich merke, dass es sich in meine Richtung bewegt und mich dabei mit dem rechten Vorderrad näher und näher an den Strassenrand drängt. Ich kann nicht mehr auf das erhöhte Trottoir ausweichen; der Schlag auf den rechten vorderen Kotflügel des Wagens beim Kontakt mit meinem Gefährt ist unüberhörbar. Mich überrascht, dass ich trotzdem noch fest im Sattel sitze und setze meine Fahrt, ohne anzuhalten, fort.