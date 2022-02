Melchsee-Frutt: Obwaldner Skigebiet erhält einen Winter Award

KANTON OBWALDEN Melchsee-Frutt erhält Award Das Obwaldner Skigebiet hat sich in der Kategorie «Klein und fein» gegen 37 Mitbewerber um die beliebte Auszeichnung durchgesetzt. 07.02.2022, 05.00 Uhr

Das Skigebiet Melschee-Frutt hat sich gegen Mitbewerber durchgesetzt. Bild: Manuela Jans-Koch (30. Januar 2022)

76 Schweizer Ski-Destinationen kämpften in den letzten Wochen in fünf Kategorien um die Winter Awards. Bis zum 16. Januar konnten alle Gäste ihre Stimme abgeben.

Die Destination Melchsee-Frutt war in den Kategorien «Klein und fein», «Sport und Spass» und «Umweltfreundlichkeit» nominiert. In der Kategorie «Klein und fein» durfte Edith Cadena, Leiterin Marketing und Vertrieb der Sportbahnen Melchsee-Frutt, bei der Award-Show vom 3. Februar den ersten Preis entgegennehmen. Damit kann sich die Destination Melchsee-Frutt ab sofort als das beste Skigebiet in der Kategorie «Klein und fein» bezeichnen.

Sowohl für Anfänger als auch für Familien geeignet

Schweiz Tourismus in Kooperation mit der Blick-Gruppe suchten in dieser Kategorie das beste Skigebiet, das sowohl für Anfänger als auch für Familien geeignet ist und mit Charme überzeugt. Ein weiteres Kriterium für «Klein und fein» waren die maximal 50 Pistenkilometer.

«Dass wir so viele Stimmen von all den Gästen für die Destination Melchsee-Frutt erhalten haben und neben den 37 Mitbewerbenden in der Kategorie ‹Klein und fein› gewonnen haben, freut uns gewaltig und macht uns stolz», wird Edith Cadena in der Mitteilung der Sportbahnen Melchsee-Frutt zitiert.

Als bestes Ski- und Snowboardgebiet und in der Kategorie «Familienfreundlichkeit» räumte Arosa Lenzerheide gleich doppelt ab. In der Kategorie «Langlauf»-Ziel überzeugte Goms die Blick-Community. Und in Sachen «Sport und Spass» landete Zermatt-Matterhorn an der Spitze. (pd/eca)