Melchsee-Frutt Ländlerabend sorgt für vielfältigen Hörgenuss Im Rahmen der Frutt-Chilbi gab es eine gelungene Mischung aus Ländlerformationen, Chorgesang, Alphornklängen und Jodel zu erleben. 26.09.2022, 18.01 Uhr

Am vergangenen Samstag hat auf Melchsee-Frutt im Rahmen der Frutt-Chilbi zum ersten Mal ein «Ländlerabig» stattgefunden. Gäste konnten kostenlos ein abwechslungsreiches volksmusikalisches Programm auf dem Perron der alten Bergstation geniessen. Den ersten Teil bestritten die Jungformationen Trio Zwätschgälisi, Echo vom Arni und die Kernser Singbuben. Später begeisterte das Echo vom Arvi sowie die Formation H2O mit ihrer Ländlermusik.

Das Jodlercheerli Brisäbick in Aktion. Bild: PD

Der Ländlerabig bot ein abwechslungsreiches Programm. Bild: PD

Das Jodlercheerli Brisäblick und das Jodlerduett Flüeler-Husistein verzauberten die Zuhörerinnen und Zuhörer mit ihren wunderschönen Stimmen. Mit dem Trio Astelhorn wurde das Musikrepertoire mit Naturtönen aus Alphorn und Büchel komplettiert. So bot das Programm eine gute Mischung aus Ländlerformationen, Chorgesang, Alphornklängen und Jodel. Moderiert wurde der Abend mit viel Herzblut von Pascal Barmettler, Leiter Bahnbetrieb, der Anekdoten aus vergangener Zeit zum Besten gab.

Das Jodelduett Flüeler-Husistein bei seinem Auftritt. Bild: PD

Umlenkräder wieder in Bewegung gebracht

Dank des grossen Engagements der Mitarbeitenden der Sportbahnen Melchsee-Frutt wurde die alte Bergstation der Gondelbahn auf die Stöckalp mit Licht und urchiger Dekoration in ein heimeliges Festlokal verwandelt. Die alten Umlenkräder wurden wieder in Bewegung gebracht und farbig beleuchtet, was ein grandioses Ambiente erzeugte. Die Gäste durften sich von einer gut organisierten Festwirtschaft verwöhnen lassen. Um zu später Stunde wieder ins Tal zu kommen, wurden Nachtfahrten mit der Gondelbahn angeboten. Die Sportbahnen Melchsee-Frutt dürfen auf einen geselligen Abend mit glücklichen Gästen zurückblicken. (pd/lur)