Kampfjet-Absturz auf Melchsee-Frutt: Sanierung abgeschlossen

Melchsee-Frutt Nach Kampfjet-Absturz: 500 Tonnen mit Kerosin belastetes Erdreich wurde abgetragen – Sanierung abgeschlossen Das Gelände auf der Melchsee-Frutt, auf welchem am 26. Mai 2021 ein Kampfflugzeug Tiger F-5 der Schweizer Luftwaffe abgestürzt war, ist saniert. Das mit Kerosin belastete Erdreich ist abgetragen und mit einer Materialseilbahn quer über den Melchsee abtransportiert worden. 27.09.2021, 11.23 Uhr

Am Montag, 27. September, wurde die Sanierung von den zivilen Behörden und dem Landeigentümer abgenommen und das instandgestellte Gelände dem Eigentümer übergeben, heisst es in einer Mitteilung. Im Verlaufe der Sanierungsarbeiten wurde das mit Kerosin belastete Erdreich – es waren rund 500 Tonnen – vollständig entfernt. Deshalb sei ein Eintrag der Absturzstelle in den Kataster der belasteten Standorte nicht notwendig.