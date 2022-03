Reportage Expedition in der Schrattenhöhle: Neue Welten bizarrer Schönheit als Lohn für blaue Flecken Die Schrattenhöhle ist seit diesem Jahr öffentlich mit Guide begehbar. Unsere Autorin begab sich mit Karst- und Höhlenforscher Martin Trüssel auf Expedition in eine geheimnisvolle Unterwelt. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Höhlenexpedition mit Karst- und Höhlenforscher Martin Trüssel (Mitte), Reporterin Marion Wannemacher und Teilnehmer Felix. Gruppenbild der Expedition zu Beginn mit noch sauberen Anzügen. Bild: Marion Wannemacher (Melchsee-Frutt, 19. März 2022)

Um es vorwegzunehmen: Eine Höhlenexpedition ist nichts für Prinzessinnen. Ich kam sehr deutlich an meine körperlichen Grenzen, holte mir blaue Flecken an Armen und Schienbeinen, wurde pottdreckig von Kopf bis Fuss. Ich brauchte einen kompletten Tag, um mich nicht mehr wie durchgeprügelt zu fühlen und ich habe immer noch Schmerzen vom Muskelkater, wenn ich mir eine Jacke anziehen möchte. Aber ich bin froh, dass ich dabei war!

Wenn ich heute, 48 Stunden nach unserem Abenteuer, die Augen schliesse, sehe ich bizarr geformte Felsen mit S-förmigen Verwerfungen vor mir, Kalk- und Mergel-Schichten, klares Wasser zu meinen Füssen. Höre den Schrattenbach tief unter mir tosen, während ich an einer Felswand klammere. Ich erschaudere über die Ausmasse des Sechserdoms, staune über enge Felsspalten, geniesse die absolute Ruhe im Berg. Diese Eindrücke werde ich in meinem Leben nie vergessen.

Die Schrattenhöhle ist seit diesem Jahr begleitet begehbar. Bild: Armin Lauber/neko/PD (Melchsee-Frutt,21.Juli 2017)

Höhlenexpedition mit Greenhorns

Doch von Anfang an. Mit der Sesselbahn geht es am Morgen hoch zur Bettenalp. Mit unseren Höhlenforscheranzügen und Gummistiefeln wirken wir wie Exoten zwischen all den Skifahrern im schicken Ski-Dress. Zur Stärkung gibt es Gipfeli und heisse Schoggi. Bloss keinen Kaffee, der treibt, da sind wir uns einig mit Martin Trüssel, dem Leiter unserer Expedition, Entdecker des Karsthöhlensystems auf der Frutt und Höhlenforscher. Nur nicht aufs WC müssen, das ist auch uns blutigen Anfängern klar. Mit dabei ist Felix, 23 Jahre, Student aus Luzern. Er war noch nie in einer Höhle. Meine Hölloch-Tour liegt Jahre zurück.

Wir fragen nach dem Höhlen-Knigge, was wir tun oder unterlassen sollen. «Aufeinander achten in der Gruppe, einander helfen, nur so kommen wir zusammen durch», sagt Martin. Die Bedeutung dieses Satzes für mich erfasse ich erst Stunden später. «Nie die Gruppe verlassen», schärft er uns ein. Wer sich die schematische Zeichnung der Schrattenhöhle anschaut, weiss warum. Im Labyrinth der Gänge kann man sich schnell verirren. Und: Durch eine Höhle bewegt man sich in verschiedenen Dimensionen: nicht nur horizontal, sondern auch vertikal.

Zuerst nehmen wir den kurzen Weg von der Alp zum Eingang M6 unter die Füsse. Stangen markieren den verschneite Eingang zum Stollen. Während Felix diesen mit einer Schaufel ausbuddelt, ...

Teilnehmer Felix schaufelt die Tür zum Stollen frei. Bild: Martin Trüssel/PD

... prüft Martin mit einer Sondierstange, wo sich die EWO-Druckleitung befindet, damit sie beim Schneeschaufeln nicht beschädigt wird.

Karst- und Höhlenforscher Martin Trüssel prüft mit einer Stange die Lage der Druckleitung des EWO, damit diese beim Schaufeln nicht beschädigt wird. Bild: Marion Wannemacher (Melchsee-Frutt, 19. März 2022)

Durch die EWO-Druckleitung rauscht Wasser vom Melchsee zum Kraftwerk Hugschwendi auf der Stöckalp.

Nacheinander schlüpfen wir durchs Schneeloch und befinden uns in einem Stollen. Die Stahltür wird wieder sorgsam abgesperrt. Niemand soll sich hier hinein verirren können und dann womöglich unbemerkt zurückbleiben. Wir laufen 750 Meter am EWO-Rohr entlang bis zu einem quadratischen Loch in der Wand. Dieses misst gerade mal 40 Zentimeter pro Seite, ein erster kleiner Test.

Wir zwängen uns hindurch. Dahinter erwartet uns ein Höhlengang, durch den wir zunächst problemlos in gebückter Haltung vorankommen. Nicht lange. Jetzt heisst es auf allen vieren weiterkriechen. Ich bin dankbar für die guten Knieschoner und die Plastikbeschichtung auf der Innenseite meiner Handschuhe.

Marion Wannemacher auf der zehn bis zwölf Meter langen Leiter. Bild: Martin Trüssel/PD (Melchsee-Frutt, 19. März 2022)

Bald kommt die nächste Herausforderung: Vor uns gähnt ein Schlund in die Tiefe. An einem Knotenseil hangeln wir uns ein paar Meter herunter. Martin erklärt uns die korrekte Haltung: Wie beim Klettern mit gespreizten Beinen in Rücklage.

Bald erreichen wir eine Leiter. Sie ist wahrscheinlich zehn oder zwölf Meter lang. «Prima», triumphiere ich – bisher alles kein Problem, keine Platz- und keine Höhenangst.

Und was für eine Welt voller bizarrer Schönheiten. Stalaktiten hängen von den Decken, kleinere, grotesk geformte mit zarten Verästelungen nach allen Seiten, die «Exzentriker». Und es gibt solche mit rechtwinklig abstehendem Seitenarm. Wie ist das nur möglich?

Sinterablagerungen in der Schrattenhöhle. Bild: Martin Trüssel/PD (Melchsee-Frutt, 19. März 2022)

Wir kommen auch an den Ort, wo uns Martin Trüssel auf schwarzen Kies aufmerksam macht. Dieser stammt nicht von hier, er wurde von einem anderen Gebiet hierher geschwemmt. Verschiedene Ablagerungen haben sich auf ihm gebildet, Stalagmiten geformt.

Zur Altersbestimmung hatte der Forscher ein Exemplar herausgesägt. Bei der Übergabe der Ausrüstung hatte Martin es mir gezeigt. Von aussen unscheinbar, offenbart der Stalagmit im glatt geschliffenen Querschnitt seine Pracht. Wie feinster Alabaster wirkt er. Hellbeigefarbene Schichten wechseln sich ab mit weissen – 680'000 Jahre auf meinem Küchentisch.

Martin Trüssel mit einem 680'000 Jahre alten Stalagmiten aus der Schrattenhöhle. Bild: Marion Wannemacher (Flüeli-Ranft, 18. März 2022)

Martin Trüssel ist Forscher durch und durch, ein Autodidakt. «Für mich ist die Höhle wie ein offenes Buch», sagt der heute 62-Jährige. Er kann darin lesen, schliesst anhand der geologischen Beschaffenheit auf das Wirken der Urkräfte. Trüssel wuchs vaterlos in Rheinfelden auf, verlor mit 16 Jahren auch noch die Mutter. Von nun an hatten die vier Brüder nur noch einander. Gemeinsam ging man in den Berg, feierte in der Höhle sogar Weihnachten.

«Insgesamt habe ich fünf bis sechs Jahre meines Lebens in Höhlen verbracht», schätzt er. Die Höhlen boten ihm Schutz, als es ihm nicht gut ging. Mit 16 begann er während seiner Lehre als Gärtner die Obwaldner Unterwelt zu erforschen. Damals, 1976, waren gerade sieben Höhlen in Obwalden bekannt. Heute sind es über 300 mit 68 Kilometern Höhlengängen – dank ihm und seinem Forscherteam. Sie entdeckten den Höhlenstrudelwurm und forschten mit Wissenschaftlern an einem Projekt über Klimaerwärmung.

Teilnehmer Felix im Kriechgang Bandwurm. Bild: Martin Trüssel/PD (Melchsee-Frutt, 19. März 2022)

In einer Höhle trügen das Zeitgefühl und die Einschätzung der zurückgelegten Strecke. Für wenige hundert Meter kann es Stunden brauchen. Der «Bandwurm», ein 20 Meter langer Kriechgang, wird zur Challenge für den 1,94 Meter grossen Felix. An der engsten Stelle müssen wir uns durch einen Spalt von 40 Zentimetern zwängen. Meine handlichen 1,60 Meter haben ihren Vorteil, dafür habe ich meine Mühe mit grossen Felsbrocken, über die Felix mühelos hinwegsteigt. Ich fühle mich verloren und suche händeringend nach Tritten und Griffen.

Nach einer Pause im gigantischen Sechserdom ist mir kalt. Ich spüre meine mentalen und körperlichen Grenzen. Wie gut, wenn helfende Hände genau dann bei mir sind, wenn ich im Seil hänge, weil die Füsse abgerutscht sind. «Wir sind ein Team», hatte Martin Trüssel gesagt. «Und ich bin das schwächste Glied», muss ich mir eingestehen. Vorwürfe macht mir niemand. Felix zollt mir ob meiner 58 Jahre Respekt.

Am Umkehrpunkt der Tour. Bild: Marion Wannemacher (Schrattenhöhle, 19. März 2022)

Nach insgesamt fünf Stunden blinzeln wir ins grelle nebelige Tageslicht. Geschafft. In der Gondel «nuschet» ein anderer Fahrgast mit seinem Plastiksack. Unsere kleine Höhlentruppe ist ausnahmslos still. Die Welt hat uns wieder, aber was wir erlebt haben, das bleibt uns – für immer.

Ausser Martin Trüssel, dem Geschäftsführer der Stiftung Naturerbe Karst und Höhlen

Obwalden (NeKO), bieten noch vier weitere Anbieter Touren durch die Schrattenhöhle und das Schildloch: Angelina Huwiler, Nikmountain (Niklaus Kretz), Outventure AG und das Sportcamp Melchtal. Der Pauschalpreis für eine Tour mit idealer Gruppengrösse von drei bis fünf Teilnehmern durch die Schrattenhöhle liegt bei Martin Trüssel mit Ausrüstung pro Person bei 220 Franken.

