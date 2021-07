Melchsee Frutt Röthlin-Trails lassen Läuferherzen höherschlagen Dank der Initiative und dem grossen Engagement von Ex-Marathon-Crack Viktor Röthlin ist das Hochplateau um eine sportliche Attraktion reicher geworden. Urs Hanhart 04.07.2021, 14.40 Uhr

Lauflegende Viktor Röthlin ist stolz, dass die neuen Trails nach ihm benannt sind. Bild: Urs Hanhart (Melchsee Frutt, 4. Juli 2021) Auf der Melchsee Frutt gibt es neuerdings drei neue Trails. Bild: Urs Hanhart (Melchsee Frutt, 4. Juli 2021) Viktor Röthlin bei der etwas komplizierten Enthüllung der Info-Tafel. Bild: Urs Hanhart (Melchsee Frutt, 4. Juli 2021) Initiant Viktor Röthlin (oben) und die anwesenden Läufer freuen sich über die neuen Trailrunnig-Möglichkeiten auf der Melchsee Frutt. Bild: Urs Hanhart (Melchsee Frutt, 4. Juli 2021) Viktor Röthlin (rechts) mit einer Läufergruppe unterwegs auf einem der drei neuen Trails. Bild: Urs Hanhart (Melchsee Frutt, 4. Juli 2021)

Eigentlich hätte Viktor Röthlin nur kurz an einer langen Leine ziehen wollen, um die neue Infotafel zu enthüllen und damit seine eigenen Running-Trails offiziell zu eröffnen. Doch beim Event am Samstag bei der Bergstation der Gondelbahn Stöckalp-Melchsee Frutt kam es anders. Die Zeremonie verlief etwas kurios. Aus Respekt vor dem Wind war das weisse Tuch auf rund drei Metern Höhe offensichtlich etwas zu stark festgezurrt worden, sodass die 46-jährige Lauflegende noch so oft ziehen konnte – das Tuch liess sich partout nicht lösen.

So schnappte sich der Marathon-Europameister von 2010 kurzerhand eine Leiter, stieg hinauf und entfernte das widerspenstige Laken per Hand. Anschliessend posierte das trotz ungeplanter Showeinlage bestens gelaunte Idol zusammen mit einer rund 20-köpfige Läuferschar für ein Gruppenfoto. Letztere machte sich in der Folge gleich auf die Socken, um das neue Laufangebot zu erkunden.

Zu seinen Aktivzeiten trainierte Röthlin oft auf der Seiseralm im Südtirol. Dort oben gibt es schon seit längerer Zeit einen Trail, der nach ihm benannt wurde. «Es war schon immer mein Traum, auch in meiner engeren Heimat meine eigenen Trails zu realisieren. Nun ist dieser in Erfüllung gegangen. Das macht mich sehr stolz», verriet der gebürtige Kernser, der mittlerweile in Ennetmoos wohnt. Zu seinen Aktivzeiten war er oft zu Trainingszwecken auf der Melchsee Frutt unterwegs. Das Gebiet kennt er also quasi aus dem Effeff. «Als ich mit der Idee an die Sportbahnen herantrat, Lauftrails zu kreieren, stiess ich auf Anhieb auf grosse Begeisterung für dieses Projekt», so der Initiant. Röthlin gab nicht nur den Anstoss, sondern legte sich auch selber mächtig ins Zeug. Er unternahm zahlreiche Erkundungstouren und spulte auf dem wunderschön gelegenen Hochplateau und den umrahmenden Bergen unzählige Kilometer ab, um die für sein Trailnetz-Vorhaben besten Strecken herauszutüfteln.

Trails für alle Leistungsstufen

Der WM-Bronzemedaillengewinner im Marathon von 2007 hat drei völlig unterschiedliche Trails konzipiert. Analog zu den Skipisten sind sie mit verschiedenen Farben markiert. Gleich ist nur, dass sie alle bei der neuen Bergstation beginnen und dort auch wieder enden. «Der blaue Trail kann sehr gut von Neulingen oder Familien absolviert werden», erklärte Röthlin. Dieser ist 9,5 Kilometer lang und weist nur wenige Steigungen auf. «Beim roten Trail mit einer Distanz von 14,5 Kilometern sowie 655 Meter Auf- und Abstieg ist schon etwas mehr Grundkondition gefragt», so der frühere Laufcrack.

Viktor Röthlin (rechts) mit einer Läufergruppe unterwegs auf einem der drei neuen Trails. Bild: Urs Hanhart

Beim schwarzen Trail, der vom Schwierigkeitsgrad her als anstrengend eingestuft ist, kommen auch Könner voll auf ihre Kosten. Dessen Länge beträgt nicht weniger als 24 Kilometer, wobei das Ganze mit 1120 Höhenmetern gespickt ist. «Auf dem Hochstollen, mit über 2400 Meter über Meer der höchste Punkt, wird man mit einer unglaublichen 360-Grad-Rundsicht belohnt. Das ist jeweils mein persönliches Highlight auf dieser Runde», schwärmte der ehemalige Schweizer Rekordhalter im Marathon. Bei jeder Abzweigung weist ein Pfeil den richtigen Weg. Auf fixe Kilometermarkierungen haben die Macher aber bewusst verzichtet, denn sie wollen den Sportlern die Natur in ihrer natürlichen Art und Schönheit präsentieren.

Auf Bau neuer Pfade verzichtet

Röthlin wies darauf hin, dass alle drei Trails auf dem bereits bestehenden Wanderwegnetz verlaufen. Man verzichtete also auf den Bau von neuen Wegen und Pfaden. «Mir ging es bei diesem Projekt nicht zuletzt auch darum, die Wertschöpfung in der Region zu erweitern. Im Sommertourismus gibt es durchaus noch Potenzial», verriet der ehemalige Weltklasseathlet. Mit im Boot sind denn auch verschiedene Partner wie Hotels und Restaurants, die im Zusammenhang mit den neuen Trails Spezialangebote offerieren.

Der kantonale Tourismusverband hat sich bereits vor einigen Jahren zum Ziel gesetzt, Obwalden zum ersten Laufkanton zu machen. Als Botschafter dieser Kampagne konnte Röthlin gewonnen werden. Mit den neuen Trailrunning-Strecken unternimmt man nun einen weiteren grossen Schritt in diese Richtung. Dank ihrer Höhenlage von knapp 2000 Metern hat die Melchsee Frutt absolut das Potenzial, sich neben dem Oberengadin als zweites Höhentrainingszentrum in der Schweiz zu etablieren.