Mit Geissenmilch die Aufnahme bei den Alpnacher Wägbuiärn gesichert

Eine gut gemischte Gesellschaft auf der Alp Märenschlag: Am Lager nehmen Familien, Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und jungen Berufsleute teil.

Den vergangenen Mittwoch werden die beiden Alpnacher Oberstufenschülerinnen Esther Wallimann (14) und Tonia Niederberger (13) nicht so rasch vergessen. «Wir mussten nämlich die strenge Aufnahmeprüfung als Mitglieder der Wägbuiär bestehen», berichteten die beiden Freundinnen lachend. In aller Hergottsfrühe war Tagwache im «Schlafsaal» der Alp Märenschlag, erzählen sie weiter. Es folgte der knapp einstündige Fussmarsch auf die rund 400 Meter höher gelegene Alp Feld, wo diesen Sommer Vereinspräsident Tobias Pfister «ds Alp» ist.

Dann die knifflige Aufgabe: Die beiden Girls mussten vier Geissen melken, was für Tonia nicht ganz neu, für Esther jedoch eine Premiere war. Und wie konnten sie die gelungene Tat beweisen? «Wir mussten spätestens um 8.30 Uhr wieder unten im Märenschlag sein und als Beweis eine PET-Flasche frischer Geissmilch von der Feld-Alp mitbringen», berichtet Esther. «Prüfung glänzend bestanden», bestätigte Präsident Tobias Pfister. «Damit können wir auch den Frauenanteil im Verein, der heute rund 70 Mitglieder zählt, etwas erhöhen», ergänzte er schmunzelnd. Freude herrschte auch bei Esther und Tonia, die das Lagerleben vom Blauring her kennen, aber nun dieses Jahr die Wägbuiär vorzogen. «Mit unserer Arbeit können wir etwas Gutes für die Öffentlichkeit tun und dürfen die tolle Kameradschaft bei den Wägbuiärn erleben», sagen beide.

Esther Wallimann (links) und Tonia Niederberger haben die Aufnahmeprüfung bestanden.

«Corona-Schutzkonzept» von anderen übernommen

Eine Zeit lang war offen, ob das 31. Lager wegen Corona überhaupt durchgeführt werden kann. «Wir haben uns schliesslich an Jungwacht und Blauring orientiert», so Pfister. «Wenn diese Organisationen abgesagt hätten, wäre das Lager 2020 auch für uns kein Thema gewesen.» Einverstanden war auch die Einwohnergemeinde Alpnach, die den Wägbuiärn jeweils die Lager-Verpflegung finanziert. Von Jungwacht/Blauring konnten die Wägbuiär auch das Schutzkonzept übernehmen. Konkret bedeutete dies, grössere Schlaf- und Aufenthaltsräume zu belegen, «was im Märenschlag-Stall möglich war», so Pfister. Die Abstände konnten gewährleistet werden und alle musste das eigene Geschirr mitbringen. Ausserdem wurde am Lagerstart vom 1. August auf eine grössere Feier verzichtet.

Nachgeholt wurde am 2. August die wegen Corona verschobene Generalversammlung. «Wir konnten an dieser GV den grossen Förderer unseres Vereins, Walter Wallimann, als Ehrenmitglied wählen», berichtete Pfister. Der pensionierte Revierförster von Alpnach und Bezirksleiter Wanderwege hatte die Wägbuiär jeweils beraten, wo Einsätze notwendig und für das Lager möglich waren. «Ohne Walti würde unser Verein nicht mehr bestehen», ist Toby Pfister überzeugt. Selbstverständlich hätten Gemeinde, Korporation und Gönner auch sehr viel zum Bestehen des Vereins beigetragen.

Zwei grosse Baustellen bewältigt

Während der vergangenen Woche standen die rund 20 Lagerteilnehmer unter der Führung von Leiter Patrick Riebli vorwiegend an zwei Baustellen im Einsatz. Im Raume Tumli/Gemsmättli wurden Wege sowie Markierungen verbessert. Fortgesetzt wurden am Wanderweg Ämsigen-Gross Turren -Chretzen die Arbeiten von 2017. Damals war ein Wegstück aus Sicherheitsgründen in den Hang verlegt worden. Beim Einsatz in der vergangenen Woche sicherten die Wägbuiär ein abgerutschtes Wegstück. Teile von Baumstämmen wurden im abschüssigen Gebiet fest verankert, so dass der Weg mit Material aufgefüllt werden konnte und wieder sicher begehbar wurde.

Sicherungsarbeiten im abschüssigen Gelände am Weg Ämsigen-Gross Turren-Chretzen. Die Stämme müssen im steilen Gelände mit Muskelkraft vom Wald auf den Weg geschafft werden. Das abgerutschte Wegstück wird mit verankerten Baumstämmen gesichert und mit Material wird der Weg aufgefüllt und sicher begehbar gemacht.