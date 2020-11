Porträt Mit Tieren ist der Obwaldner Wildhüter Hans Spichtig schon immer auf du und du

In 15 Jahren als Wildhüter hat Hans Spichtig viel erlebt – und das nicht immer zu Bürozeiten. Höhepunkte erlebte er vor allem mit Bartgeiern. Marion Wannemacher 05.11.2020, 16.00 Uhr

«Ja, es ist schon beeindruckend, ein solches Tier zu halten.» Hans Spichtigs Augen leuchten, wenn er von den Bartgeiern erzählt. Auf die Frage, wie man einen Bartgeier hält, antwortet er: «Man muss ihn im richtigen Moment von hinten erwischen, vorn am Kopf mit der einen Hand fixieren und mit der anderen seine Füsse unter den andern Arm klemmen. Natürlich mit Gefühl, wie mit einem eigenen Kind. Wichtig ist, dass man ruhig dabei ist und keine hastigen Bewegungen macht, um sie nicht zu erschrecken.»

Dass Spichtig in solchen Situation die Ruhe bewahrt, nimmt man ihm sofort ab. Der Wildhüter ist nicht ein Mann der vielen Worte. Aber mit Tieren ist er von Kindesbeinen an auf du und du. Am 31. Oktober wäre sein letzter Tag im Amt gewesen. Durch den Unfall eines Kollegen arbeitet er nun als Stellvertretung in einem 30-Prozent-Pensum in der Gemeinde Alpnach weiter. So gestaltet sich der Übergang in die Pension fliessend.



15 Jahre betreute Spichtig zusammen mit zwei anderen Wildhütern den Kanton Obwalden. Es war eine Zeit, in der er viel erlebt hat. Es gibt wohl fast keine Wildart, mit der er es in Obwalden nicht zu tun hatte: die Steinwild-Kolonie im Pilatusgebiet, die Bartgeier auf der Frutt, Dachse, Füchse, Marder, Iltisse, Hermeline, Feld- und Schneehasen, Milane, Wildkatzen, Habichte, Steinadler, Auerwild, Luchse, Schwarz-, Reh-, Rot- und Gämswild und natürlich der Wolf.

Berufswechsel war ein Glücksfall

Als Bauernsohn eines Betriebs mit Viehzucht ging der gebürtige Flüeler von früh auf z'Alp. Zum Hof des Vaters gehörte die Arnialp im Grossen Melchtal. Auch die Jägerei war ihm in die Wiege gelegt. Nach der Rekrutenschule besuchte Hans Spichtig die Verwaltungsschule und arbeitete bis zur Zentralisierung der Steuerverwaltung 24 Jahre in der Finanzverwaltung Sachseln. Als die begehrte Stelle des Wildhüters ausgeschrieben war, bewarb er sich und setzte sich durch. «Man muss im richtigen Moment am richtigen Ort sein und vielleicht auch einfach Glück haben», sagt Hans Spichtig heute. Als Jagdaufseher brachte er die richtigen Voraussetzungen mit. Auch zeichnete er im Organisationskomitee für manche kantonale Trophäenschau verantwortlich und war einige Jahre Mitglied der Jagdkommission.



Dass der Beruf des Wildhüters für ihn wirklich ein Glücksfall war, wird deutlich, wenn Spichtig von seiner Arbeit erzählt. «Mit einer Klasse der Kantonsschule waren wir diesen Herbst zur Hirschbrunft im Gebiet vom Sachsler Dorfbach», berichtet er. Ein 14-Ender liess sich ab Fernrohr fotografieren. «Die einen staunten, andere vielleicht nicht so, aber insgesamt war es ein Highlight», erzählt der 65-Jährige.

Ferien zu Hause bedeuten, auf Piquet zu sein



Ein Acht-Stunden-Job ist das Amt des Wildhüters nicht. Besonders streng ist der Frühling mit Rehkitzrettung und Wildzählung, wo es an manchen Tagen bereits heisst, um drei Uhr vor Ort zu sein. Wenn Hans Spichtig zu Hause Ferien macht, ist er auch immer noch auf Piquet, um beispielsweise verunfalltes Wild zu erlösen und zu bergen.

Zu den schönen Momenten zählen für ihn, wenn er Wild retten kann: Rehkitze vor dem sicheren Tod durch die Mähmaschine oder andere Tiere. «Kürzlich hatte sich ein Fuchs in Sachseln im Netz verfangen, als er Hasen in einem Gehege schlagen wollte», erzählt er. «Er fauchte und wollte zubeissen. Nachdem der Besitzer gestattete, den Draht aufzuschneiden, konnte ich den Fuchs befreien, mit speziellen Schutzhandschuhen über die Strasse tragen und laufen lassen.»



Feingefühl braucht es, wenn der Wolf im Gebiet ist. Seit über 160 Jahren hat er sich erstmalig im Oktober 2008 wieder blicken lassen. «Wenn er Obwalden durchstreift, ist das für uns Wildhüter sehr zeitaufwendig», sagt er. «Jeder, der ein totes Tier hat, meldet es uns. Wir sind auf Trab. Jeder gemeldete Fall muss untersucht werden. Wir beraten und trösten die Tierhalter.»

Das entflohene Rentier Cosmos hielt den Wildhüter in Atem

Zeitaufwendig gestaltete sich auch im Januar 2009 die Suche nach Cosmos, dem Rentier, das seinem Halter auf der Frutt kurz vor Weihnachten entwischt war. Nachdem Versuche, das Tier durch Militär und Zivilschutz, Didgeridoo-Spieler und Lassofänger einzufangen, das genaue Gegenteil bewirkt hatten, erhielt Hans Spichtig den Auftrag, es mit einem gezielten Schuss zu betäuben. «Als ich an einem Montagmorgen mit dem Narkosegewehr auf Cosmos wartete, waren Fernsehen, Radio und Blick auch schon vor Ort», erzählt Spichtig. Erst Tage später konnte er das Rentier eines Abends auf der Pirsch aus einer Entfernung von 25 Metern in die Keule treffen. Mit Unterstützung von Helfern gelang es schliesslich, Cosmos mit verbunden Augen und zusammengebundenen Läufen auf einem Schlitten «heim» zu bringen. Das Tier erholte sich schnell.



Höhepunkte von Spichtigs Karriere als Wildhüter werden aber immer die Bartgeier bleiben. Alle Wildhüter waren damals gefordert, nach geeigneten Auswilderungsstätten zu schauen. Als sich die Stiftung Pro Bartgeier für den Hengliwang in der Frutt entschied, sei die Freude bei ihm und seinem Chef gross gewesen. 300 geladene Gäste zog es am Tag der Auswilderung dorthin. «Das war wirklich spannend», erinnert sich Hans Spichtig. Und auch wenn es demnächst bei ihm ruhiger wird, den Bartgeiern bleibt er treu. «Das Projekt werde ich weiter betreuen», freut er sich. Gespannt warte man nun darauf, dass sich die neun lebenden der elf ausgewilderten Bartgeier frei in der Natur fortpflanzen. Zwei bis drei von ihnen halten sich noch immer im Gebiet der Frutt auf.



Wenn Hans Spichtig an seine noch folgende Pension denkt, freut er sich: «Ich kann dann ein bisschen herunterfahren», sagt er. «Trotzdem werde ich weiter in der Natur unterwegs sein als Jäger, Rehkitze retten und bei Wildzählungen dabei sein. Aber ich muss sie nicht mehr verantwortlich organisieren.»