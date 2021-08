Mitholz: Der neue Dok-Film eines Stansers

Dokfilm Explosion eines Munitionsdepots hat für Dorf jahrzehntelange Folgen: Der Film eines gebürtigen Stansers erzählt davon Theo Stich wollte ursprünglich nur einer alten Geschichte eines Dorfes im Berner Oberland nachgehen. Plötzlich erhielt sie weitaus mehr Aktualität als geahnt. Nun präsentiert der Regisseur die Dokumentation in Engelberg. Florian Pfister 19.08.2021, 16.00 Uhr

Wir schreiben das Jahr 1947. Mitholz, ein Dorf im Berner Oberland, wird zerstört, als ein Munitionsdepot der Schweizer Armee explodiert. Das Dorf wurde wieder aufgebaut und die tragische Geschichte geriet scheinbar in Vergessenheit. Filmemacher Theo Stich widmet sich nun diesen Ereignissen. Der gebürtige Stanser präsentiert in Engelberg seinen neuen Dokumentarfilm «Mitholz».

Theo Stichs Dokumentarfilm «Mitholz» erscheint Ende August in den Kinos. Bild: PD

Die Geschichte rund um das Munitionslager ist für die Bewohnerinnen und Bewohner von Mitholz 2018 neu aufgerollt worden. Es hatte sich gezeigt, dass die Explosion aus dem Jahr 1947 noch Jahrzehnte später Konsequenzen hat. Die Bevölkerung erfuhr, dass die Gefahr nicht gebannt ist. Noch immer liegt Munition, welche damals nicht zerstört wurde, unter dem zusammengestürzten Felsen. Die Behörden sind bereit, diese zu beseitigen. Für die Bewohnerinnen und Bewohner von Mitholz bedeutet dies jedoch: Sie müssen für viele Jahre ihre Heimat verlassen.

Dokumente standen unter Verschluss

Theo Stich ist über seine Partnerin Kathrin Künzi auf die Geschichte über die Explosion gestossen. Ihr ist der Film gewidmet. Das Haus ihres Vaters steht in Mitholz. Sie erzählte Theo Stich die Geschichte und zeigte ihm Fotos, welche sich im Familienalbum befinden. In seinen Recherchen ging Theo Stich unter anderem den Fragen nach, warum die Explosion geschehen war, wer dafür verantwortlich gewesen ist und wie die Bevölkerung die Explosion erlebt und überlebt hat.

Doch der gebürtige Stanser stiess auf Hindernisse. Ein Gesuch, indem Theo Stich den Zugang zur Anlage erhalten wollte, hatte das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) abgelehnt. Einsicht in gewisse Dokumente von 1947 im Schweizerischen Bundesarchiv erhielt der Regisseur ebenfalls nicht. Diese unterstanden einer Sperrfrist von 80 Jahren.

Ende Juni 2018 sei Theo Stich ebenso wie die Bevölkerung von Mitholz und die Öffentlichkeit von der Hiobsbotschaft des VBS überrascht worden. Sicherheitsexperten kamen zum Schluss, dass die Munition noch gefährlich ist. Zuvor hatte das Departement die verschüttete Munition nicht als Gefahr betrachtet. Das Munitionslager beherbergte in den 80er-Jahren Produktionsanlagen und Lagerräume der Armeeapotheke. Zuletzt sei gar ein Rechenzentrum geplant gewesen, wie die Recherchen von Theo Stich zeigen.

Der Film startet Ende August

«Ich wollte ursprünglich einer alten tragischen Geschichte auf den Grund gehen», erklärt er. «Nun stellte sich heraus, dass diese Geschichte gar nicht vergangen war. Sie sollte ungeahnte Konsequenzen für die Bevölkerung, die Region, ja für die ganze Schweiz haben. Davon erzählt der Film.» Es gehe ihm nicht darum, die heutige Armee und die Verantwortlichen des VBS anzuklagen, betont Theo Stich.

Das Filmplakat zu «Mitholz». Bild: PD

«Der Film handelt jedoch von der Verantwortung der früheren Entscheidungsträger, ihren Versäumnissen und Geheimnissen.» Der Preis, den die Mitholzer Bevölkerung zahlen muss, sei hoch. «Das Dorf ist ihre Heimat, die sie nun wohl für immer verlassen», sagt Theo Stich. Denn die Aussicht, in 20 Jahren wieder zurückzukehren, ist für sie nicht realistisch. Einige haben sich dann eine neue Existenz aufgebaut. Andere sind inzwischen gestorben.»

Der Dokumentarfilm feiert in diesem Sommer die Premiere. In der kommenden Woche läuft «Mitholz» im Kino an. Unter anderem zeigt ihn das Kino Engelberg. Am Donnerstag, 26. August, 18 Uhr, findet die erste Aufführung statt. Das Filmstudio plant zudem einen Event mit einer anschliessenden Diskussion. Das genaue Datum steht noch nicht fest.