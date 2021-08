Strassentheater begeistert im Sarner Seefeld

Moderner Hauch alter Gauklerkunst Im Sarner Seefeld ist ein vertikales Seil montiert. Esther und Jonas Slanzi lassen die uralte Romantik des Strassentheaters wieder aufleben. Romano Cuonz 22.08.2021, 18.44 Uhr

Im Sarner Seefeld verbindet das Duo E1nz die Nostalgie des alten Strassentheaters mit zeitgenössischem Witz. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 22. August 2021)

In der guten alten Zeit gab es noch viele Schausteller, die von Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt zogen. Auf Strassen und Plätzen lockten sie mit ihren Kunststücken Schaulustige an. Das wohl unvergesslichste Bild dazu hat Federico Fellini in seinem berühmten Drama «La Strada» – und darin, mit der berühmten Melodie der Gelsomina – gezeichnet. Diese besondere Gaukler-Romantik aber schien in unserer schnelllebigen Zeit beinahe schon vergessen zu sein.

Doch dann dies: Plötzlich steht im Sarner Seefeld, auf dem Platz direkt am See, ein hohes Gerüst. Von oben baumeln zwei dicke Taue herunter. Dazwischen gibt es einen Schanktisch mit Flaschen und Gläsern und zum Publikum gerichtet eine Schiefertafel mit der Aufschrift «Ouvert 17.00 Uhr». Das herbeiströmende Volk ist wild entschlossen, den dieses Jahr gar geizigen Sommer nochmals zu geniessen. Etwas erleben möchte man an diesem Sonnabend! Und so setzt man sich auf die wie zufällig hingestellten Holzbänke. Auf dem See nähern sich Boote. In der Hafenbar nebenan bleibt kein Platz frei. Ja, es ist beinahe wieder wie in früheren Zeiten. Wer auf den Strassenplatz gekommen ist, harrt gespannt der Künste, die ein Gauklerpaar auf Aushängeplakaten anpreist.

Esher Slanzi akrobatisch am Hochseil. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 22. August 2021)

Gags, Kunststücke und Tricks in rasantem Wechsel

Und wie nun die gebürtige Sarnerin Esther Slanzi und ihr ursprünglich aus Winterthur stammender Mann Jonas Slanzi auftreten, sind alle Augen auf sie gerichtet. Er mimt einen übel gelaunten Kellner, der sein Bistro geschlossen halten will, sie tritt als freimütig lebhafte Dame auf, die etwas konsumieren will. Doch der Kellner kehrt die Schiefertafel kurzerhand um, sodass darauf die Aufschrift «fermé 17.05» erscheint. Im Gegensatz zu Fellinis traurigem Gauklerpaar begegnen wir im Stück «Le Bistro» einem bis zum kleinsten Detail aufeinander abgestimmten, harmonischen, überaus witzigen und liebenswerten Duo. Gag um Gag reihen die beiden aneinander. Vor allem aber zeigen sie in rasantem Wechsel gekonnt akrobatische Kunststücke und Tricks. Das Publikum lacht und staunt. Und es bangt mit, wenn sich Esther Slanzi hoch am Seil völlig ungesichert räkelt. Bisweilen scheint sie auch kopfvoran zur Erde zu stürzen! Die Schaulustigen atmen fast hörbar auf, wenn sie sich im dicken Tau wieder auffängt.

Jonas Slanzi balanciert über Flaschen: Strassentheater par excellence. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 22. August 2021)

Zirkusluft und Theaterspektakel

Was das Duo für Gross und Klein, als Innerschweizer Premiere, in seinem Strassenspektakel bietet, ist eine gerissene Kombination aus derbkomischem Slapstick Theater und gekonnter Zirkusakrobatik. Dazu erklingen, von den beiden im Wechselspiel immer wieder unsanft gestoppt und gestartet, ganze Salven von swingender Musik. Aufrüttelnde, mitreissende Rhythmen sind es. Passend zum Auftritt der beiden Künstler, die mit unglaublichem Tempo und wohltuender Leichtigkeit selbst unglaublich erscheinende Kunststücke vollführen.

Wenn der mürrische Kellner der temperamentvollen Dame in seiner maroden Beiz doch noch ein Glas einschenkt, natürlich nicht ohne ebenso lustige wie halsbrecherische Kapriolen, geht das Spektakel so richtig los. Mit einem Riesendiabolo voll-führt der Kellner scheinbar Unmögliches. Er umgarnt und befreit seine Partnerin eins übers andere Mal. Die Dame im reizenden Zirkuskleid nähert sich ihm, um ihn im nächsten Moment gleich wieder von sich zu stossen. Während sie, umwickelt vom Tau, atemberaubende Kunststücke in der Luft vollführt, balanciert ihr Partner über mehrere Flaschenhälse. Am schönsten aber ist das Spiel, wenn die beiden sich mit den Tücken des Tisches abmühen, diesen als Akrobatikgerät benutzen und einander Gläser oder Flaschen zuwerfen. Dabei ist mal der eine, mal die andere mal oben mal unten. Zirkuskunst in wildem Wechsel gepaart mit viel Witz!

Esther und Jonas Slanzi begeistern im Sarner Seefeld. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 22. August 2021)

Am Schluss spendieren die Zuschauer dem Duo herzlichen und langen Beifall. Hocherfreut ein solch vergessen geglaubtes Strassenspektakel erlebt zu haben. Und eines verstehen nun alle: Warum das Duo E1nz von sich sagen kann, dass es europaweit unterwegs und sogar schon auf jedem Kontinent präsent gewesen sei. Was die beiden, zum zehnjährigen Jubiläum, im dritten gemeinsamen Programm bieten, ist fürwahr etwas Besonderes. Doch noch schöner als Ruhm und gewonnene Preise ist für Esther Slanzi der Auftritt in ihrer Heimat Sarnen. «Hier kenne ich im Publikum fast jedes Gesicht irgendwoher, so etwas geht ans Herz», sagt sie.