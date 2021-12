Waffenplatz Glaubenberg: Sorgen um Moorschutz seien unbegründet

Moorschutz Obwaldner Regierung steht hinter dem Waffenplatz Glaubenberg Luzerner Kantonsräte befürchten, dass das national bedeutende Hochmoor wegen der Nutzung durch die Armee leidet. Das Gegenteil sei der Fall, sagt der Obwaldner Sicherheits- und Justizdirektor Christoph Amstad. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr

Die Moorlandschaft auf dem Glaubenberg ist von besonderer Schönheit, von nationaler Bedeutung und sie ist die Grösste der Schweiz. Rund 130 Quadratkilometer umfasst das ganze Moor, davon liegen 89 Quadratkilometer in Obwalden, der Rest gehört zum Kanton Luzern. Und inmitten dieser heiklen Landschaft liegt der zweitgrösste Schiessplatz der Schweiz, der seit 1963 ganzjährig von Infanterie und Luftwaffe für Schiessübungen genutzt wird. Der rund 24’000 Hektaren grosse Waffenplatz liegt je zur Hälfte in den Kantonen Luzern und Obwalden. Ein grosser Teil des Schiessplatzes besteht aus national bedeutenden Hoch- und Flachmooren, Amphibienlaichgebieten und Trockenstandorten. Im Sommer wird das Gebiet alpwirtschaftlich genutzt.

Infanterietruppen der Schweizer Armee nutzen den Schiessplatz Glaubenberg. Bild: PD

Das VBS hatte vor einigen Jahren angekündigt, den Waffenplatz schliessen zu wollen. Seit vergangenem Jahr ist klar: Der Schiessplatz bleibt erhalten. Von linker Seite gab es deswegen im Luzerner Kantonsrat einen Vorstoss, in dem befürchtet wurde, dass die militärischen Aktivitäten geschützte Lebensräume und insbesondere die Moore zerstören. Die Luzerner Regierung versuchte am Dienstag im Luzerner Parlament, die Bedenken zu zerstreuen.

Armee hat ein eigenes Schutzprogramm

Der Obwaldner Sicherheits- und Justizdirektor Christoph Amstad bestätigt, auf Nachfrage, dass sich Obwalden beim Bund stark eingesetzt habe, dass der Waffenplatz erhalten bleibe und man den Entscheid der Armee, zu bleiben, sehr begrüsse. «Es ist gut wenn man sich um den Moorschutz sorgt, jedoch sind die Sorgen unbegründet», ist Amstad überzeugt. Die Armee sei sich des Themas bewusst und tue in dieser Hinsicht viel. «Im Gegenteil – man muss sich die Frage stellen, ob ohne das Engagement der Armee überhaupt so viel gemacht würde. Denn selbst Pro Natura schreibt auf ihrer Website, dass die militärische Nutzung keine intensivere andere Nutzung zulässt und so von der Armee genutzte Gebiete häufig naturnäher bleiben als die übrigen Gebiete in der Umgebung. So konnte zum Beispiel mit der Alpwirtschaft eine extensive Bewirtschaftung vereinbart werden.»

Tatsächlich müssen auf dem Glaubenberg verschiedene Nutzungen aneinander vorbei gebracht werden. Bewirtschaftung, Tourismus, Asylzentrum und eben die Armee. Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) setzt mit dem Programm «Natur – Landschaft – Armee (NLA)» auf dem Schiessplatz Glaubenberg verschiedene Massnahmen um. «Empfindliche Moorflächen werden von der Armee nicht genutzt», erklärt Christoph Amstad. So wurde beispielsweise der Schiessplatz Seewenalp aufgehoben. Auf ihrer Website zum Glaubenberg schreibt das VBS: «Die trittempfindlichen Lebensräume sind Sperrgebiete für die militärische und alpwirtschaftliche Nutzung. Ihre Entwicklung wird überwacht und wenn nötig wiederbelebt.»

Gefechtsschiessübung auf dem Glaubenberg. Bild: PD

Auch Gewerbe soll profitieren

Die Zusammenarbeit mit der Armee sei sehr gut, bestätigt Christoph Amstad. Bei Konflikten im Moorschutz würden Massnahmen definiert und umgesetzt. Dass die Armee den Waffenplatz weiter betreibt, bringe dem Kanton Obwalden daneben einige Vorteile. «Wir suchten nach der Schliessungsankündigung sinnvolle Nutzungsmöglichkeiten für die Gebäude. Das erwies sich als schwierig, weil das Bundesamt für Umwelt nur standortgebundene Projekte erlaubte.» Neben dem Moorschutz übernehme die Armee den Unterhalt der Gebäude, die aber auch für andere Zwecke, wie das Langlauflager, genutzt werden könnten und beteiligt sich am Strassenunterhalt. «Das generiert zudem nicht zu unterschätzende Wertschöpfungen für das Gewerbe oder für die Verköstigung. Das Truppenlager ist sehr gut belegt.»

Zudem ist auf der anderen Gebäudeseite getrennt auch noch das Bundesasylzentrum untergebracht. «Bis eine definitive Lösung in der Zentralschweiz vorliegt, haben wir dem Bund angeboten, den Betrieb zu verlängern. Die entsprechenden Gespräche laufen», so Christoph Amstad. Der Sachplan Militär wurde jedenfalls bereits entsprechend nachgeführt. «Wir haben damit die Zusicherung, dass der Waffenplatz langfristig genutzt wird, was im gegenseitigen Interesse ist.» Die Armee betreibt auf dem Glaubenberg die einzige Bogenschiessanlage für Übungen mit Minenwerfern im Gebiet der Territorialdivision 2.

