Motion Kantonsrat ist gegen Aufhebung der Maskenpflicht an Obwaldner Schulen Der Kantonsrat überlässt die Entscheidung über die Maskenpflicht an den Obwaldner Oberstufen der Regierung. Rasch aufzuheben sei diese an Schulen zumindest im Freien, wurde mehrfach erwähnt. Florian Arnold 28.05.2021, 18.00 Uhr

Auch in den kommenden Wochen werden die Schülerinnen und Schüler noch mit Maske im Unterricht sitzen. Symolbild: Gaetan Bally / Keystone

Mit 28 zu 21 Stimmen (3 Enthaltungen) wurde am Freitag die am Donnerstag als dringlich erklärte Motion von Gregor Rohrer (SVP, Sachseln) abgelehnt, welche die Abschaffung der Maskenpflicht an Obwaldner Schulen forderte. Rohrer war der Ansicht, dass die aktuellen Zahlen weitere Öffnungsschritte erlauben würden. Die Kernaufgabe der Massnahmen sei es, die Risikogruppen zu schützen. Mit dem Einsatz von Impfungen seien 95 Prozent der Risikogruppe geschützt. Er schlug vor, dass man das Maskentragen freiwillig gestalten soll und bezog sich auch auf die Kantone Schwyz und St.Gallen, die jüngst die Maskenpflicht an Schulen abgeschafft hatten. Letzterer sogar ohne ein Testregime aufzubauen. Rohrer betonte, diverse Eltern hätten sich bei ihm gemeldet. Er nehme das Anliegen sehr ernst.