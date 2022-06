Obwaldner Regierung will PPP im Energie- und Klimabereich prüfen

Obwalden Regierung will Public-Private-Partnership im Energie- und Klimabereich prüfen Eine Motion fordert eine weitere Finanzierungsquelle für die Umsetzung von Massnahmen aus dem Energie- und Klimakonzept 2035. Der Regierungsrat möchte den Vorstoss als Postulat entgegennehmen. Martin Uebelhart 30.06.2022, 05.00 Uhr

Mit einer Motion wollen Kantonsrat Dominik Imfeld (CVP/Mitte, Sarnen) und Mitunterzeichnende den Regierungsrat beauftragen, ein Public-Private-Partnership (PPP) im Energie- und Klimabereich zu schaffen. Im Rahmen der Energiestadt-Zusammenarbeit solle der Kanton gemeinsam mit den Gemeinden, dem Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) und weiteren Partnern aus der Wirtschaft eine Energie- und Klimapartnerschaft in Form eines Vereins aufbauen. Der Verein schaffe ein Netzwerk und ein finanzielles Gefäss, mit dem das Erreichen des Netto-Null-Zieles im Kanton Obwalden vorangebracht werde.

Zur Begründung führen die Motionärinnen und Motionäre unter anderem an, dass der Verein Kosten für Massnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen, die Private und KMUs nicht selbstständig finanzieren könnten, mit finanziellen Beiträgen unterstütze. Dafür erschliesse er neue Finanzierungsquellen in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Wirtschaft. Mit der finanziellen Unterstützung könne der Verein insbesondere Start-ups oder KMU-Betriebe, die einen echten und nachhaltigen Beitrag zur Reduktion von Treibhausgasen leisten, fördern, die Innovationskraft (Cleantech-Innovationen) am Standort Obwalden stärken und damit Arbeitsplätze im Kanton schaffen. Die mit einer Geschäftsstelle verstärkte Organisation Energiestädte Obwalden sei das ideale Gefäss für die Ansiedlung dieses Vereins.

Energie- und Klimakonzept soll ab 2023 umgesetzt werden

Der Regierungsrat hält in seiner Antwort fest, dass die Förderung von Massnahmen zur Umsetzung der Energiestrategie 2050 des Bundes eine strategische Leitidee der Amtsdauerplanung 2018 bis 2022 der Regierung sei. Im April 2021 beauftragte der Regierungsrat das Bau- und Raumentwicklungsdepartement mit der Erarbeitung eines Energie- und Klimakonzepts 2035. Dieses wurde Ende Mai 2022 zur externen Vernehmlassung freigegeben. Im Herbst will der Regierungsrat das Konzept verabschieden. Nach der Kenntnisnahme durch den Kantonsrat im Dezember 2022 erfolgt ab 2023 dessen Umsetzung.

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Massnahmen, die im Energie- und Klimakonzept 2035 festgelegt werden, seien zusätzliche respektive neue Finanzierungsquellen unumgänglich, welche beispielsweise mit einem Public-Private-Partnership (PPP) erschlossen werden könnten. Per Anfang 2023 werde die vorgesehene, neue Geschäftsstelle Energiestädte Obwalden besetzt sein und ihre Tätigkeit aufnehmen.

Eine Motion aus dem Juni 2021 verlange Massnahmen im Energie- und Klimakonzept, dass das Netto-Null-Ziel für den Kanton Obwalden sogar schon vor 2050 erreicht werde, so die Regierung weiter. Ferner fordere die hängige Initiative «für einen wirksamen Klimaschutz (Klima-Initiative)», die Erreichung des Netto-Null-Zieles für den Kanton Obwalden per 2040 in der Verfassung zu verankern. Bei einer Annahme würde der Fahrplan für die Zielerreichung Netto-Null gestrafft. Zusätzliche Anreize und Finanzierungsmöglichkeiten auf dem Weg Richtung Netto-Null erhielten in diesem Fall zusätzliches Gewicht.

Imfeld will an der Motion festhalten

Die Umsetzung der bereits beschlossenen politischen Vorstösse sowie auch des Energie- und Klimakonzepts 2035 erfordere personelle und finanzielle Mittel, die zurzeit in der kantonalen Verwaltung oder auch in der neu geschaffenen Geschäftsstelle Energiestadt nicht genügend vorhanden seien. Aus Sicht des Regierungsrats sei die Forderung der Motionäre nach einer weiteren Finanzierungsquelle für die Umsetzung von Massnahmen aus dem Energie- und Klimakonzept 2035 zur möglichst raschen Erreichung des Ziels Netto-Null in Form eines Public-Private-Partnership (PPP) eine interessante Lösung, die vertieft geprüft werden solle. Der Regierungsrat beantragt daher dem Kantonsrat, die Motion in ein Postulat umzuwandeln und dieses entgegenzunehmen.

Erstunterzeichner Dominik Imfeld findet es grundsätzlich positiv, dass der Regierungsrat die Idee befürwortet. «Ich werde an der Motion festhalten», hält er auf Anfrage fest. Das Anliegen sei problemlos in zwei Jahren umsetzbar, ist er überzeugt. Das würden ihm die Rückmeldungen aus zahlreichen Gesprächen mit potenziellen Partnern bestätigen. «Wir können es uns nicht länger leisten, nichts zu tun», betont er. Hauptsache sei für ihn, dass das Thema an die Regierung überwiesen werde. Ob als Motion oder Postulat sei letztlich nicht das Zentrale.