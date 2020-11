Leserbrief Müssen lernen, mit dem Virus umzugehen «Man darf jetzt nicht in Hysterie verfallen», Ausgabe vom 17. Oktober 01.11.2020, 10.39 Uhr

Als Trauerbegleiterin begleite ich regelmässig ältere Menschen durch Krisen wie Tod einer nahestehenden Person oder ganz aktuelle Themen wie das Coronavirus. Ich helfe den Menschen, mit ihren Krisen umzugehen. Ihr wohlergehen liegt mir sehr am Herzen. Viele meiner Kunden äussern in letzter Zeit, dass sie sich eingesperrt und einsam fühlen, dass sich ihre mentale Gesundheit verschlechtere, usw. Das ist mir auch in den Sinn gekommen, als ich das Interview von Ueli Maurer in der Obwaldner Zeitung gelesen habe. Es war sehr schön zu lesen, dass er der Meinung ist, man müsse lernen mit dem Coronavirus umzugehen. Ich bin derselben Meinung.