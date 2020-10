Müssen sich Kühe an Roboter gewöhnen? Experten ringen in Engelberg um Antworten zur Digitalisierung Die Dialoge der Academia Engelberg widmeten sich dieses Jahr dem Thema der Robotik. Das Thema bewege die Menschen – aber auch die Teilnehmer des Forums. Christian Tschümperlin 09.10.2020, 21.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ob Staubsauger-Roboter oder die halbautomatische Fertigung in den Fabriken – die Roboter sind dabei, unseren Alltag und das Wirtschaftsleben zu erobern. Doch ist die Robotik Segen oder Fluch? Mit dieser Frage haben sich Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Religion am Freitag und Donnerstag im Kursaal Engelberg beschäftigt.

Auf einem Forum über Robotik darf natürlich der Roboter nicht fehlen. Den Empfang der Gäste übernahm an Stelle von Professor Verena Briner, Präsidentin der Engelberger Dialoge, der Roboter Nao aus Japan:

«Nao» bedeutet so viel wie Aufrichtigkeit oder Sommerseele.

Roboter sind teuer aber effizient

Beim öffentlichen Abend am Donnerstag ging man die Sache aus vielfältigen Blickwinkeln an, doch einige Fragen blieben auch offen. Der erste Roboter, der sie beeindruckt hat, war «Avatar», wie Verena Briner in ihrer Begrüssungsrede festhielt. Die Ärztin und frühere Leiterin der Medizinischen Abteilung des Kantonsspitals Luzern hatte mit eigenen Augen erlebt, wie ein hospitalisiertes Kind dank des Unterrichtsroboters das Schuljahr nicht wiederholen musste. «Aber braucht es uns Ärzte und Lehrer bald gar nicht mehr? Und kann die Robotik gar für die Manipulation, das Böse, eingesetzt werden?» Mit dieser Frage war das Podium eröffnet.

Es diskutieren: Werner Matter (von links), Präsident Bauernvereinigung Engelberg; Ulrich Claessen, Leiter Forschung und Entwicklung bei Maxon; Dr. Andrew Paice vom HSLU-Institut für Elektrotechnik; Obwaldner Regierungsrat Christian Schäli; Moderator Daniel Brunner vom Stiftungsrat Academia Engelberg. Bilder: Christian Tschümperlin (Engelberg, 8. Oktober 2020)

Einer, der gerade diese Woche Kontakt hatte zu einem Roboter, ist der Präsident der Bauernvereinigung Engelberg, Werner Matter. «Ich habe einen benachbarten Bauern besucht, der auf seinem Hof im Luzernischen dabei ist, einen Melkroboter einzurichten», berichtete er. Der Roboter bringe dem Bauern zwar viel Arbeitseinsparung, koste aber auch 200'000 Franken und sei aufwendig im Unterhalt. Der ehemalige Landwirt sagte mit einem Augenzwinkern

«Und auch die Kühe muss man an einen Roboter erst gewöhnen.»

Auf die Frage des Moderators, dass es doch aber ein Problem sei, dass Melker nicht mehr benötigt werden, erklärte Matter: «Der Einsatz von Robotern führt natürlich dazu, dass weniger Leute engagiert werden.» Ihn beschäftigte aber eine ganz andere Frage: «Durch die Robotik steigt die Produktivität. Aber ist es wirklich das grösste Problem der Menschheit, dass wir zu wenig produktiv sind?»

Schweiz bei Drohnen-Start-ups vorne mit dabei

Dass die Zahl der Roboter steil nach oben steigt, das wusste auch Ulrich Claessen. Er leitet die Forschung und Entwicklung bei Maxon, dem Motorenhersteller aus Sachseln.

«Die Zahl der Roboter wird weltweit sehr genau erfasst. Führend sind Südkorea, Japan und Deutschland.»

Er ist gerade aus Deutschland zurückgekehrt, wo er ein Start-up mit motivierten jungen Leuten besuchte, die mit einem eigenen Modell den medizinischen Roboter Da Vinci konkurrenzieren wollen. In dem Modell sind auch Maxon-Motoren drin. Wichtig erschien ihm, dass Isaac Asimovs erstes Gesetz eingehalten wird: Roboter dürfen Menschen nicht verletzen. «Dazu müssen Roboter wie der Mensch weich auf ihre Umgebung reagieren.» Bei den kollaborativen Robotern, die gemeinsam mit Menschen arbeiten, sei die Schweiz zwar noch nicht so weit wie Skandinavien. «Aber auch die Schweiz ist ein Mekka der Robotik, beispielsweise dank der ETH. Und auch an der Hochschule Luzern wird an Chatbots gearbeitet. Es gibt viele Drohnen-Start-ups in der Schweiz.» Bei Chatbots handelt es sich um ein Computerprogramm, das mit dem Menschen eine Konversation führen kann.

Dr. Andrew Paice vom HSLU-Institut für Elektrotechnik (von links); Obwaldner Regierungsrat Christian Schäli und Moderator Daniel Brunner vom Stiftungsrat Academia Engelberg.

Für Andrew Paice, der an der Hochschule Luzern zum Thema Automatisierung forscht, war klar:

«Einige Arbeitsplätze werden verschwinden, neue kommen hinzu.»

Der Roboter werde den Menschen ergänzen, nicht ersetzen. Den ethischen Fragen müsse man sich aber früher stellen als viele denken. «Ich habe die Anfänge des Internets erlebt. Es war eine Utopie. Heute dominieren Grosskonzerne das Feld. Es geht um Werbung.» Er frage sich, wie nicht nur jene mit Kapital oder guten Ideen von der Automatisierung profitieren können.

Die Redner antworteten auch auf viele Zuschauerfragen.

Die Berufsbilder verändern sich

Für die Obwaldner Regierung stellte sich Regierungsrat Christian Schäli der Diskussion und den Fragen des Publikums. Ein Zuschauer wollte etwa wissen, wann es für die Politik Zeit sei ins Handeln zu kommen und ob Obwalden eine Roboter-Strategie habe.

«Wir haben keine Roboter-Strategie aber begleiten die Digitalisierung aufmerksam, beispielsweise im Bildungsbereich.»

Der Markt steuere die Berufsbilder. Diese würden sich im Zuge der Digitalisierung verändern. «Da sind wir dran.» Schäli wies aber auch darauf hin, dass technologische und wirtschaftliche Entwicklungen immer schneller verlaufen als politische und dass die Politik eigentlich fast immer nur reagieren könne.

Auf das Podium wurden auch die Menzinger Kantischüler Robert (16), Gabriel (15) und Remo (15) eingeladen. Die Jugendlichen zeigten sich optimistisch. Robert sagte etwa: «Ich habe ein Video gedreht über die Roboter bei Maxon und es war cool zu sehen, wie präzise die Roboter arbeiten können.» Remo war überzeugt, dass monotone Arbeit viele Leute ermüdet.

«Diese wird ersetzt. Das ist gut für die Gesundheit.»

Gabriel (15) von der Kantonsschule Menzingen

Und auch Gabriel, der ein Robotik-Video an der ETH gedreht hat, sieht die Roboter als einen Segen an: «In der Landwirtschaft könnten zwar Jobs verloren gehen, dafür gibt es neue Jobs im Informatik-Bereich. Man muss auf Bildung setzen.» Ihn fasziniert, wie in der Robotik originelle Ideen in echten Modellen umgesetzt werden können. «Das bringt unsere Zivilisation weiter.»