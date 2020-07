Murmeltiere auf der Melchsee-Frutt graben wie wild – und machen so dem Damm zu schaffen Die unterirdischen Wegnetze der Murmeltiere gefährden die Sicherheit des Tannensee-Damms auf der Melchsee-Frutt. Das Elektrizitätswerk Obwalden sucht nach Lösungen. Florian Pfister 03.07.2020, 05.00 Uhr

Die Murmeltiere fühlen sich rund um den Tannensee auf der Melchsee-Frutt wohl. Sie graben immer wieder unterirdische Wege, wodurch grosse Hohlräume entstehen. Das gefährdet die Dammsicherheit am Stausee, wie das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) in seinem Kundenmagazin schreibt. Der Damm muss 3,6 Millionen Kubikmeter Seewasser aushalten.

«Die Gänge und Höhlen der Tiere richten Schaden am Damm an», erklärt John Sieber, Leiter Geschäftsfeld Produktion des EWO, gegenüber unserer Zeitung. «Bereits mehrere Familien haben ihre Häuser am Dammfuss gebaut. Die Jungen gehen nach oben, graben fleissig und versuchen, ihr neues Wohnheim im Dammbereich einzurichten. Wenn es über längere Zeit stark regnet, fallen die Höhlen zusammen. Das führt dazu, dass der Damm an Stabilität verliert.» Bereits über 30 Stellen hat das EWO markiert, bei denen die Murmeltiere graben.

Metallnetze sollen die Murmeltiere vom Graben abhalten

«Der Tannensee ist sehr besonnt. Der Damm ist früh schneefrei und die saftigen Kräuter und Gräser wachsen», erklärt John Sieber die Beliebtheit des Erdwalls für die Murmeltiere. Seit vielen Jahren beschäftigten sie das EWO. Auch rund um den See und auf der Flanke in Richtung Bonistock leben viele der Alpentiere. Sie stellen allerdings kein Problem dar.

Das EWO sucht nach verschiedenen Lösungen, damit die Nager dem Damm nicht mehr zu nahe kommen. Im Herbst soll unter anderem ein Versuch mit einem Metallnetz durchgeführt werden. Die Murmeltiere können das Netz nicht passieren. Es verhindert damit, dass die Nager ihre Gänge und Höhlen in den Erdbereich graben können. So will das EWO erreichen, dass sich die Tiere auf andere, unbedenkliche Flächen rund um den Stausee ansiedeln. Die zu erwartenden Kosten für die Abdeckung der gefährdeten Zone sind jedoch hoch und liegen bei rund 200'000 Schweizer Franken.

Momentan besteht keine Gefahr

Das EWO steht im engen Kontakt mit dem kantonalen Amt für Wald und Landschaft, den Sportbahnen Melchsee-Frutt und dem örtlichen Tourismusverein. Die Murmeltiere sind eine Attraktion für die Melchsee-Frutt. «Für uns steht aber die Gewährleistung der Dammsicherheit im Vordergrund», sagt John Sieber. Das EWO sucht auch Alternativen zum Metallnetz.

«Bis anhin waren die Tiere nur auf der Luftseite des Dammes, nun aber auch auf der Seeseite oberhalb des Wasserspiegels anzutreffen. Dort wird es schwierig, Netze zu spannen.»

Sieber betont aber, es bestehe momentan keine Gefahr, dass der Damm brechen könnte. «Wenn man gar nichts machen würde, dann könnte bei einem ausserordentlichen Unwetterereignis etwas passieren, was neben einer Schwächung der Stabilität zu einer länger dauernden Leerung des Sees und einem entsprechenden Betriebsausfall führen würde.» Der Staudamm ist der Stauanlagenverordnung unterstellt und unterliegt der Oberaufsicht durch das Bundesamt für Energie (BFE). Im Rahmen der periodischen fünfjährigen Überwachung hat das BFE verlangt, Massnahmen zu treffen, um die Murmeltiere vom Damm fernzuhalten.

Frühere Versuche haben nicht funktioniert

In der Vergangenheit versuchte das EWO schon mehrmals, die Alpentiere vom Damm zu vertreiben. Der Versuch, sie mit menschlichen Duftstoffen fortzutreiben, funktionierte nicht. Die Nager hätten schnell gemerkt, dass vom Menschen keine Gefahr ausgeht. Ein weiterer Versuch war der Einsatz von Greifvogelstangen im Sinne einer natürlichen Regulierung. Die Greifvögel sollten dabei die Alpentiere angreifen, um sie vom Damm zu vertreiben. «Das hat nicht zum erwünschten Erfolg geführt», sagt John Sieber. «Bei den Mäusen, die ebenfalls im Damm zu finden waren, hat es aber funktioniert.» Auch die Wanderer spielen eine Rolle. Wenn sie die Tiere füttern, bleiben sie gerne an Ort und Stelle, womit sich die Problematik noch verschärft.