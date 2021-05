Musik aus Obwalden Liedermacher Beni Anderhalden lässt tief blicken: «Es geht um Leidenschaft, Mut und letztendlich ums Tun» Seine Lieder entstanden über Jahre und oft unerwartet. Jetzt veröffentlicht Beni Anderhalden die Songs auf einem faszinierenden Album. Primus Camenzind 05.05.2021, 16.30 Uhr

Am 7. Mai 2021 kommt das erste Album des Obwaldner Liedermachers Beni Anderhalden auf den Markt. «A Slight Sense Of Love» wurde von der Gruppe If Anyone Cares eingespielt. Auf dem Gruppenbild, von links: Nik Rindlisbacher, Regula Hasler, Beni Anderhalden, Kay Abegg und Hugo Wallimann. Bild: PD

Der 48-jährige Musiker stand vor vier Jahren nach der Auflösung der Band Bettermondays am Scheideweg: «Weiter Musik zu machen, war klar, aber ich tat mich schwer, einfach wieder als Bassist in eine Gruppe einzusteigen.» Zu Beginn des persönlichen Gesprächs mit dieser Zeitung blickt der Familienvater und Marketingleiter bei Maxon ungefähr zwei Jahrzehnte zurück. «Ich habe immer wieder Songs komponiert. Das Liedgut ist auf meiner Gitarre entstanden und hat sich richtiggehend angehäuft – mehr oder weniger für mich allein», sagt Beni.

Es kam anders: «Ich stellte eine Ad-hoc-Band auf die Beine und verpasste ihr kurzerhand den Namen ‹If anyone cares›» (gleichzeitig Titel eines Songs). Ein Teil des erwähnten Liedgutes bereitete Anderhalden bühnenreif auf. Damit spielten er und seine Kollegen im Januar 2020 auf der «Metzgernbühne» in Sarnen ein gut besuchtes und äusserst gelungenes Konzert. Das Projekt war damit beendet. Jedoch schwelgt Beni noch heute in besten Erinnerungen. Das gleichnamige Lied «If Anyone Cares» (zu Deutsch: Falls es jemanden interessiert) zeigte nachhaltige Wirkung. Beim leidenschaftlichen Musiker wurden Träume wach.

Es geht um Leidenschaft

«Dieses Lied bedeutet mir sehr viel», lässt uns Beni wissen. Der Song sei ruhig, nachhaltig und habe für ihn doppelte Bedeutung erlangt. «Einerseits als Name des Musikprojekts und zusätzlich als Titelsong des Albums ‹A Slight Sense Of Love›» (ein Hauch von Liebe). Die Begegnung mit dem Pianisten und Klavierbauer Nik Rindlisbacher sowie die schon Jahre andauernde Vertrautheit mit der Sängerin Regula Hasler seien für die Musik auf dem neuen Album wegweisend, betont unser Gesprächspartner.

«Nik spürt meine Songs zuweilen besser als ich selber», lobt er. Zu seinem aktuellen Projekt äussert er sich nachdenklich:

«Ich habe das Album nicht gemacht, weil ich das Gefühl habe, dass an mir ein grosser Komponist verloren gegangen ist.»

Es gehe ihm auch nicht um Perfektion, Endgültigkeit oder Wahrheit. «Es geht um Leidenschaft, Mut und letztendlich ums Tun», bekräftigt er.

Titelsong handelt von kleinen und unscheinbaren Dingen

Die neun Titel des Albums haben vieles gemeinsam: Sie sind mehrheitlich ruhig, hin und wieder auch laut; zerbrechlich oder kraftvoll «und häufig auch zwischendrin», ergänzt der Komponist. «Es geht mir weniger um Stil – ob Pop, Rock, Latin oder Jazz ist mir eigentlich egal. Auch schnelle Finger sind nicht bestimmend, dafür umso mehr die Stimmung, die meine Musik oder Gedankenwelt in den Texten erzeugen kann.»

Der Titelsong «If Anyone Cares» handelt von den kleinen und unscheinbaren Dingen im Leben. «Aber irgendwann wird uns klar, dass diese Dinge ebenso wichtig sind wie die grossen und lauten», betont Beni. Prägend für das Album sind die Vielfalt und der Ideenreichtum des Inhalts.

Kreativer Prozess im Aufnahmestudio

Obwohl die einzelnen Lieder auf klaren Vorstellungen des Komponisten basieren, konnte und wollte Anderhalden nicht alles beeinflussen. Die Vertonung seiner Songs im Januar im Studio von Thomas Gabriel in Stalden geriet zum kreativen Prozess der gesamten Crew. Die Dramaturgie der Songs ist immer wieder getragen von wechselnden Tonarten und überraschenden Modulationen der Harmonik. Vielfach entstünden Stimmen und Töne fast aus dem Nichts – sei es als faszinierender und zuweilen lyrischer Gesang von Regula Hasler oder als gefühlvoller Background des Gitarristen Hugo Wallimann und mit geschmackvollen Ornamenten von Nik Rindlisbacher am grossen Steinway-Konzertflügel.

Obwaldner Musiker Beni Anderhalden. Bild: PD

Tragende Basslinien (Beni Anderhalden) und filigrane Grooves des Schlagzeugers Kay Abegg verleihen der Musik den passenden rhythmischen Boden. Eine weitere akustische Dimension ist ausserdem erreicht, wenn Regula Hasler ihre kristallklaren mehrstimmigen Chöre beisteuert und der Saxofonist René Riebli mit seinen strahlenden Soli die Arrangements um eine weitere Klangfarbe bereichert. Ab und zu tauschen Hugo Wallimann und Beni auch ihre Instrumente, was wiederum den Sound der Songs variiert.

Von lyrisch-melancholisch bis freudig, flockig

«Ich bin mir bewusst, dass meine Lieder recht persönlich sind und ich ganz schön die Hosen runterlasse», lässt uns Beni mit ironischem Unterton wissen. Er spricht beispielsweise vom Song «Chimera», der aus dem Album als Single ausgekoppelt wurde. «Das Fabelwesen mutiert im Liedtext sogar zum Hirngespinst», erklärt der Autor. Wer bin ich; wie möchte ich sein; was sehen die anderen in mir?

Song «Chimera». Video: Youtube/ If Anyone Cares

«Es gibt 1000 Gründe für Hirngespinste – und eine Möglichkeit, sie loszuwerden: die Melodie dieses Liedes.» Mit leicht-flockigem Rhythmus und Latino-Touch besingt Regula Halser im Tune «Something» – die zweite Single-Auskopplung – das Allgemeingut «Fantasie» und damit auch die Freiheit, die ihr zugrunde liegt. «Die Vorstellungskraft ist hin und wieder sogar der Schlüssel zur Wirklichkeit», ist Anderhalden überzeugt. Aus der lyrischen und melancholischen Grundstimmung der Scheibe bricht auch ein Bossa nova aus («The Island»). Das tolle Gitarrensolo von Hugo Wallimann, gepaart mit dem Liedtext, handelt von einem Ort auf dieser Erde, an dem man den Rest seines Lebens verbringen möchte.

Auch Selbstzweifel gehörten zur Realität

«Dass ich die neun Lieder dank meiner Band mit so viel Herzblut und Kreativität realisieren konnte, bedeutet mir sehr viel», meint unser Gegenüber zum Album «A Slight Sense Of Love». Dieses Projekt habe ihn allerdings «krasser vereinnahmt als vermutet». Nebst all den Arbeiten und «zuweilen sogar Selbstzweifeln» rund um das Album gehörten natürlich auch seine Familie mit zwei Kindern sowie sein 100-Prozent-Job zur täglichen Realität, betont Beni.

Konzerte so bald wie möglich Der Album-Release ist auf den 7. Mai angesetzt, für die Zeit danach steht der Pandemie wegen noch manches in den Sternen: «Eine CD-Taufe darf es momentan wohl nicht geben. Auf einige Konzerte mit If Anyone Cares werden wir allerdings kaum verzichten», bekräftigt Beni Anderhalden. Die beiden ausgekoppelten Singles sind bereits auf allen gängigen Streaming- und Download-Portalen abrufbar. Es entspricht jedoch Benis Naturell, den Tonträger nicht nur online zu veröffentlichen. «Eine handfeste CD mit Booklet, Fotos, den Liedtexten und ein paar Gedanken von mir rechtfertigen den Mehraufwand.»

Die CD ist zum Preis von 20 Franken wie folgt erhältlich: E-Mail an onkelben@bluewin.ch. In Sachseln: Denner Satellit, Dorfplatz 5; Schnitt & Blumen, Dorfplatz 7. In Sarnen: Bücher Dillier, Poststrasse 8. In Luzern: Musikhaus, Maihofstrasse 63.